Una mujer "resucita" tras pasar 45 minutos con el corazón parado

Ajenas a todo, madre e hija disfrutan cada momento. La pequeña apenas tiene un mes; nació por cesárea, una operación aparentemente sin riesgo pero que en su caso se complicó.

Ruby de 40 años sufrió una embolia y su corazón dejó de latir. "Sentí una fuerza que me decía tu no vienes aquí, aún no te toca”. Intentaron reanimarla pero su pulso no volvía. Dicen sus médicos que estuvo clínicamente muerta durante tres cuartos de hora.

Cuando fueron a comunicar la noticia a la familia y apagar los monitores, un leve latido comenzó a verse y llegaron más. Según su médico se trata de un milagro, algo increíble. Cuando despertó todos lloraban a su alrededor. Ruby ha contado lo que recuerda. Asegura que vio a un espíritu, al que identificó con su abuelo, y que detrás había una luz muy fuerte y otros espíritus.

Su cerebro no ha sufrido daños, algo difícil de explicar y por lo tanto poco creíble para los médicos. Algunos especialistas apuntan a la posibilidad de que la parada cardiaca no se evaluase bien, porque a los pocos minutos de una parada hay secuelas en el cerebro.

Los milagros en medicina tienen detrás años de investigación y pruebas muy contrastadas. tal y como asegura Jaime Masjuan, Jefe de Neurología del Hospital Ramón y Cajal. En este caso no se sabe que pudo pasar, pero todos se alegran del final de esta historia.