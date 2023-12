La mujer que estuvo 'muerta' durante 40 minutos revela lo que vio mientras la reanimaban: "Creía que no volvería a entrar en mi cuerpo"

Kirsty Bortoft, una mujer inglesa que vive en Scarborough, North Yorkshire, esperaba tener una cita nocturna con su prometido Stu, ya que su padre se había ofrecido a cocinar una pizza para sus hijos para que la pareja pudiera pasar un tiempo a solas el 29 de enero de 2021. Sin embargo, Stu la encontró "sin vida" en el sofá pero con los ojos bien abiertos.

Stu halló a la 'mental coach' Kirsty, de 49 años, inconsciente y con patrones hexagonales "extraños" en su piel. De manera inmediata, comenzó a realizar la RCP mientras llegaban los servicios de emergencia, los cuales prosiguieron con un desfibrilador. Cuando la llevaron de urgencia al hospital, los médicos advirtieron que tenía un 6% de posibilidades de sobrevivir. De hecho, estuvo muerta durante 40 minutos... para luego volver a la vida.

La mujer explica lo que vio mientras estuvo muerta

La madre, de Scarborough, North Yorkshire, sufrió un paro cardíaco y fue puesta en coma inducido médicamente mientras les decían a sus seres queridos que "esperaran lo peor". Mientras estaba inconsciente, Kirsty afirma que algo "mágico" sucedió antes de que ella resucitara, tal y como informa el medio británico 'The Sun'.

"Nadie en ese momento sabía lo que estaba pasando aparte de mi familia inmediata, pero mi amiga psíquica se puso en contacto con mi hermana y le preguntó qué estaba pasando", explicó, "dijo que mi espíritu estaba en su salón y le estaba pidiendo que escribiera listas para mis hijos y mi padre".

"Mi hermana le dijo que estaba en el hospital luchando por mi vida y aparentemente estuve allí durante más de dos horas. Le dije (a mi amiga) que mi cuerpo se estaba descomponiendo y que no creía que pudiera volver a entrar en él, pero ella se puso severa conmigo y me dijo que volviera. Mientras tanto, en el hospital, a mi familia le decían que se preparara para el final".

"Recuerdo que cuando finalmente regresé a mi cuerpo, sabía exactamente lo que tenía que hacer para sanar, como una descarga de información. Me di cuenta de que no mueres, solo tu cuerpo sigue adelante y que mi misión aquí aún no ha terminado. Sin la oscuridad, no sabes qué es la luz y creo que estamos aquí para despertar, crecer y refinar nuestras vibraciones", afirma.

Kirsty, que vivió en 2011 en España, asegura que pudo acelerar el proceso de curación a través de la meditación y durante 10 días le hicieron radiografías de los pulmones. El radiólogo estaba "en shock" ya que "las cicatrices y el agua prácticamente habían desaparecido".

Stu también se había puesto en contacto con varios grupos de meditación y con sus amigos, quienes "comenzaron una ola de trabajo de curación" con personas de todo el mundo "conectándose para orar y meditar", lo que ella cree que la ayudó a regresar a su cuerpo mientras ella estaba en urgencias.