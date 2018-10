Una mujer descubre a su marido violando a su hija de once años en mitad de la noche

La madre de una niña de once años descubrió el pasado fin de semana que su marido había violado en repetidas ocasiones a su hija de once años. Durante la madrugada, la mujer se despertó al escuchar ruidos en su vivienda y se levantó sigilosamente al pensar que se trataba de unos ladrones. Sin encender las luces de la casa, caminó hasta la habitación de su hija pequeña y vio que en la cama no había nadie. Entonces se dirigió al cuarto en el que dormía su marido, donde lo vio desnudo abusando sexualmente de la niña.

El hombre de 42 años intentó convencer a su mujer, con la que mantenía una relación de 23 años, de que no lo denunciara. Sin embargo, ella lo hizo y él se dio a la fuga, hasta que fue detenido en el mismo barrio de Posadas (en Argentina), y ahora permanece bajo custodia policial.

Más tarde, la pequeña le contó a su madre que no era la primera vez que su padre la violaba, pero que no había dicho nada porque él le dijo que si lo hacía su madre se enfadaría. Los peritos que instruyen el caso ya han decomisado prendas de ropa de la víctima y de la cama en la que se cometió el abuso para la investigación, según informa el diario 'Clarín'.