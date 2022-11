Una mujer descubre la infidelidad de su esposo por el bluetooth del coche en el que estaban

Un vídeo se ha hecho viral en redes sociales y ha causado mucha expectación. En el vídeo se ve a un hombre que delata su infidelidad al reproducir un audio de una mujer que parece ser su amante, estando fuera del vehículo donde tenía enlazado el bluetooth de su teléfono. Todo parece indicar que los hechos han tenido lugar en México.

El hombre coge su teléfono móvil y sale del vehículo donde se encontraba con su pareja para escuchar un mensaje de audio que le había enviado una persona.

Cuando sale del vehículo, la pareja decide grabarlo y se da cuenta de que el bluetooth del coche seguía conectado al móvil de su esposo. El hombre reprodujo el audio una y otra vez, ya que no podía escucharlo bien, puesto que el sonido estaba saliendo desde el coche y no se oía desde el exterior.

"Hola, mi amor. ¿Por qué no me has mandado mensaje?, ¿estás con tu esposa o qué?", dice la mujer en la nota de voz. "¿Nos vamos a ver hoy o qué?", añadió la joven. El hombre reprodujo el mensaje dos veces y cuando se disponía a escucharlo una tercera vez, se percató de que el sonido estaba saliendo de dentro del coche y su esposa lo había escuchado absolutamente todo.

El vídeo recibió todo tipo de críticas

El video fue publicado por una cuenta de Instagram y las reacciones no se hicieron esperar. Algunos usuarios criticaron al hombre por su infidelidad y celebraron la astucia de la mujer al grabar el hecho.

Los comentarios se sucedieron: "Lástima que no está el video completo con la reacción de la esposa frente al tipo". "...más estupidez es que ella lo perdone". "Sin necesidad del audio ya se había delatado al salir del carro". "...tarde o temprano las mentiras se descubren", comentaron algunos usuarios en la publicación.

El video se volvió viral y tuvo más de 100 mil visualizaciones en pocos segundos.