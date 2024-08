Muere el rapero Fatman Scoop en pleno concierto: "Si habéis venido de fiesta, haced ruido"

El rapero estadunidense de 53 años, Isaac Freeman III, mejor conocido como Fatman Scoop, estaba el pasado viernes a mitad de su presentación en el Town Center Park de la ciudad de Hamden, en Connecticut, cuando sufrió un colapso encima del escenario.

Según informaciones proporcionadas por los fans que asistieron al concierto, la víctima parecía estar perfectamente segundos antes del colapso. Es más, las últimas palabras de Fatman Scoop fueron: "Si habéis venido de fiesta, haced ruido".

Nada más pronunciar estas palabras, cuando estaba en la mesa del DJ, se agachó e intentó sentarse. Sin embargo, se acabó desplomando, ya que en ese preciso momento sufrió una parada cardiorrespiratoria y los sanitarios tuvieron que practicarle una RPC.

Rápidamente fue trasladado a un hospital, pero los profesionales sanitarios no pudieron hacer nada por la vida del rapero, que murió a la mañana siguiente. Además, según informaciones proporcionadas por su representante, el artista había tenido un "mes difícil".

"Con gran tristeza y pesar de corazón comunicamos la muerte del icónico y legendario Fatman Scoop. Anoche el mundo perdió un alma radiante, un faro de luz en el escenario y en la vida", ha escrito la familia de Freeman en un comunicado compartido por Instagram.

A este mensaje se han unido los representantes del fallecido, que han remarcado que "su voz icónica, su energía contagiosa y su gran personalidad dejaron una marca indeleble en la industria".

Colaboraciones con

Nacido el 6 de agosto de 1971 en Nueva York, Estados Unidos, Isaac Freedman, fue un reconocido rapero y locutor de radio. Es más, el artista contaba con su propia estación de radio en su ciudad natal, WQHT (FM) Hot 97.

El sencillo que mayor fama le aportó fue 'Be Faithful', lanzado a finales del 2003 con la colaboración con Crooklyn Clan, el cual fue número uno en el Reino Unido e Irlanda y entró en el top cinco en Australia. Esta canción ha sonado en numerosos clubs a lo largo de los años y contiene samples de Jay-Z, Black Sheep, Queen Pen, The Beatnuts y Faith Evans.

El siguiente sencillo que lanzó fue en el año 2004; se titula 'It takes a scoop', y cuenta con la participación de DJ Kool. La canción alcanzó el top 10 en el Reino Unido, el top 20 en Irlanda y el top 40 en Australia.

Un año más tarde, el rapero colaboró en dos canciones de éxito: 'It's Like That' de Mariah Carey y 'Lose Control' de Missy Elliott.

Finalmente, remarcar que en el 2005 ganó un Grammy por mejor corto musical y estuvo nominado a otro por mejor canción de rap gracias al sencillo 'Lose control'.

Missy Elliott se despide del rapero

Missy Elliott, artista con la que comparte su canción más conocida, 'Lose control', ha publicado un mensaje de despedida en su cuenta oficial de X; en él ha remarcado que "la voz y la energía de Farman Scoop han contribuido a muchas canciones que hicieron que la gente se sintiera feliz y quisiera bailar durante más de dos décadas".

"Oraciones para la familia de Fatman Scoop para que tengan fuerza durante este momento difícil", ha escrito la cantante, que ha remarcado que el enorme impacto generado por el artista "nunca será olvidado".

