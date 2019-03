Muere un paracaidista en Turquía

Recurrió al paracaídas de socorro que también terminó enrollado. La caída fue inevitable. Pero su mala suerte no terminó ahí, no sabía nadar y la barca que fue en su ayuda se quedó sin combustible a mitad de camino. Los equipos de socorro tuvieron que llegar hasta él nadando y no pudieron hacer nada por salvar su vida. Tenía 22 años.