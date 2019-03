Un joven muere tres semanas antes de su boda y la novia acude vestida de blanco a su tumba el día que se iban a casar

La pareja de jóvenes tenía planeada la boda para el mes de marzo. Un mes antes del enlace, Mohammad Sharifi, de 24 años, quedó con un hombre que había conocido a través de Facebook para venderle una videoconsola.

El hombre con el que había quedado Sharifi, D'Marcus White, de 20 años, le disparó y el novio murió en el acto. A D'Marcus White lo acusaron de homicidio criminal y robo con agravante. Un asesinato que acabó con el futuro de una pareja y destrozala a la novia, Sara Baluch.

La joven fue la primera en llegar al hospital donde un detective y dos policías se acercaron a hablar con ella. Fue la enfermera la que le contó la mala noticia "me cogió la mano y me dijo: lo siento mucho, le dispararon, no lo logró", recuerda Sara Baluch, que después de conocer la noticia se desmayó y cuando despertó dijo "no, esto es un sueño. Nos casábamos en dos semanas".

Sara Baluch fue vestida de novia a la tumba de su prometido Mohammad Sharifi, el día que se iba a celebrar el enlace. Al acto también acudieron familiares y amigos de los jóvenes que compartieron fotografías del emotivo momento en sus redes sociales. La novia se arrodilló junto a la tumba de su novio y comenzó a llorar y a decir entre sollozos: "lo siento mucho". Los familiares se iban turnando para rezar el Corán, según cuenta Times Free Press.

La novia publicó un vídeo de la pareja en su perfil de Facebook cuando se cumplía un mes del asesinato.

"Hoy se cumple un mes. Mi dolor es inimaginable y tengo tantas preguntas sin respuesta. Solo quiero ver tu hermosa sonrisa y cuando imagino el dolor que sufriste me pongo enferma. He pensado muchas veces que me gustaría haber sido yo quien estuviese en tu lugar y que tú el que siguiese vivo para no despertar todos estos días con este vacío en el corazón. A pesar de que no puedo verte, me puedes ver, y me hace feliz que no tengas que aferrarte a fotos y vídeos como yo toda tu vida para no perder tu voz y tu dulce cara. Temo que mi memoria un día olvide lentamente la forma en tus mejillas encajaban perfectamente con mis manos. No te desearía nunca esta vida y este dolor al que me enfrentaré todos y cada uno de los días de mi vida".