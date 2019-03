Muere en Londres a los 110 años la superviviente del Holocausto de más edad

Alice Herz-Sommer, la superviviente al Holocausto de más edad, ha fallecido en la capital de Reino Unido, Londres, a la edad de 110 años, según ha informado el diario israelí 'The Jerusalem Post'.

Herz-Sommer, pianista de profesión, fue trasladada en 1943 junto a su marido y su hijo de seis años al campo de concentración de Theresienstadt, ubicado en dicha ciudad, que en la actualidad se llama Terezin y pertenece a República Checa.

Tras ser liberados en 1945, Herz-Sommer y su hijo regresaron a Praga, si bien cuatro años después se trasladaron a Israel, donde se inscribió en la Academia de Música de Jerusalén. Posteriormente tocó en varios conciertos, a los que acudió en varias ocasiones la primera ministra de Israel Golda Meir.

Posteriormente, se fue a vivir a Londres en 1986 siguiendo los pasos de su hijo, quien tocaba el violonchelo. Herz-Sommer se quedó en la capital británica tras la muerte de su hijo en 2011 a la edad de 65 años.

La muerte de Herz-Sommer ha tenido lugar días antes de la gala de los Oscar, en la que el documental 'The Lady in Number 6: Music Saved My Life', dirigido por Malcom Clark, está nominado a una estatuilla como mejor corto documental.