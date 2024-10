La novia de Liam Payne asegura sentirse "completamente perdida" tras la muerte de su "ángel"

Zayn Malik, uno de los ex compañeros de banda de Payne en One Direction, expresó su profundo pesar en una emotiva nota que publicó en X. Compartió una foto nostálgica con Payne, escribiendo: "Liam, me he encontrado hablando en voz alta contigo, esperando que puedas escucharme. No puedo evitar pensar egoístamente que había muchas más conversaciones para que tuviéramos en nuestras vidas".

"Cuando extrañaba mi hogar como un niño de 17 años, siempre estabas allí con una perspectiva positiva y una sonrisa tranquilizadora, haciéndome saber que eras mi amigo y que me amaban", escribió Malik en la nota, recordando el apoyo que Payne ofreció durante los tiempos difíciles.