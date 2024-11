Muere Jade Kahukore-Dixon, un submarinista de 24 años, por el ataque de un tiburón

Un submarinista ha muerto este martes por el ataque de un tiburón. El fatal suceso ha tenido lugar las Islas Chatham, un remoto archipiélago en el este de Nueva Zelanda, mientras el joven practicaba buceo, según ha informado la Policía del país oceánico.

La víctima mortal ha sido identificada por los medios neozelandeses como Jade Kahukore-Dixon, de 24 años de edad, que había formado la empresa unipersonal Nomad Diving en junio de este año para dedicarse a la pesca submarina comercial en Chatham.

Jade había salido en barca para bucear, a unos 800 kilómetros al este de la Isla Sur, cuando fue mordido por un tiburón este martes por la mañana.

El joven fue rápidamente llevado al muelle de Waitangi y, de allí, trasladado a un hospital de las Islas Chatham. Sin embargo, no pudieron hacer nada por salvarle la vida y el hombre acabó muriendo debido a las graves heridas que el escualo le había causado. "El cadáver será referido al forense", señala el comunicado de la autoridad policial.

Por su parte, la alcaldesa de las Islas Chatham, Monique Croon, ha lamentado la muerte del joven: "Es un chico local, muy conocido y querido, y esto será bastante devastador para nuestros buzos comerciales. Es el mayor riesgo, el mayor temor".

"No voy a tener a mi hijo"

Si bien se desconoce qué tipo de escualo mató al joven, su padre, Jacky Dixon, ha expresado al portal neozelandés de noticias 'Stuff' que cree que se trata de un gran tiburón blanco.

"No lo podía creer. Me lo imaginaba todo el tiempo cuando era pequeño. No voy a tener a mi hijo", ha dicho entre lágrimas al citado medio. "Él haría cualquier cosa para proteger a su familia. Era un niño maravilloso, un miembro muy querido de la familia".

Además, Dixon ha contado que su hijo ya estuvo a punto de sufrir un accidente hace unos cuatro años: "Su compañero estaba midiendo el tiempo y pensó: 'No, ha estado ahí abajo demasiado tiempo'. Su compañero saltó, nadó hasta allí y el pie de Jade quedó atrapado debajo de una roca. No podía salir y su compañero liberó su pie, lo levantó y le salvó la vida".

A diferencia de lo que ocurre en Australia o Sudáfrica, en Nueva Zelanda no son frecuentes los ataques de tiburones. En diciembre de 2023, una mujer de 21 años fue atacada por un tiburón en un estuario de Southland en el extremo meridional de la Isla Sur de Nueva Zelanda.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com