Muere la influencer Dominique Brown a los 34 años

La comunidad de internet se encuentra profundamente conmocionada tras la repentina muerte de Dominique Brown, una de las personalidades más queridas y conocidas en el mundo digital por su contenido sobre Disney. A los 34 años, la influencer, conocida en redes como HellooDomo, ha fallecido tras sufrir una grave reacción alérgica en un evento navideño al que había sido invitada el pasado jueves.

La influencer, que tenía una gran comunidad de seguidores, disfrutaba compartiendo su amor por los personajes y películas de Disney. Su muerte se debe a un almuerzo organizado por la compañía BoxLunch. Durante la comida, inesperadamente sufrió una reacción alérgica severa a los cacahuetes, un ingrediente al que era alérgica y que había preguntado explícitamente si estaba presente en la comida.

Pidió ayuda, pero llegó tarde

De acuerdo con testigos del evento, la joven había sido informada de que no había cacahuetes en su comida, pero aparentemente esto no era cierto. Al comenzar a sentirse mal, Dominique pidió ayuda y solicitó que la llevaran al hospital de inmediato. Sin embargo, según algunos relatos, las personas que estaban a su alrededor no actuaron con rapidez y, en lugar de atenderla, se quedaron tomando fotografías de la situación. "Qué triste", comentó una testigo anónima que presenció la escena. Durante el incidente, se intentaron realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar mientras se esperaba la llegada de los servicios de emergencia, pero, lamentablemente, la joven no pudo ser reanimada.

BoxLunch, la empresa organizadora del evento, ha expresado su profundo pésame a través de un comunicado oficial, en el que indican que se encuentran "devastados" por la pérdida de Dominique, ya que había sido una figura muy importante en la comunidad de creadores de contenido relacionados con la cultura Disney. "Estamos profundamente tristes por su partida, y siempre la recordaremos por su pasión, su bondad y su amor por la cultura de Disney", han señalado.

La comunidad de seguidores lamenta la pérdida

Además de ser conocida por sus videos de Disney, Dominique Brown también fue una de las fundadoras de Black Girl Disney, un perfil creado en 2018 junto a su amiga Mia Von, para fomentar la representación de las mujeres negras dentro del mundo de Disney. A través de este proyecto, compartían contenido sobre los parques temáticos de Disney, así como sobre moda y estilo inspirados en los personajes de Disney. Su pasión por este mundo la llevó a convertirse en una de las figuras más representativas de eventos y estrenos relacionados con la marca.

El hermano de Dominique, Patrick Ramos, ha expresado su agradecimiento hacia los seguidores de su hermana en un emotivo mensaje a través de Instagram. "Hola a todos, soy el hermano de Dominique. Quería tomarme un momento para agradecerles el amor y el apoyo que le brindaron durante su carrera como creadora de contenido. Extrañaré a mi hermana, a mi mejor amiga y esa sonrisa contagiosa que siempre tuvo. Gracias, de verdad, desde el fondo de mi corazón".

De esta forma, los seguidores de Dominique han comenzado a rendirle homenaje a través de las redes sociales, llenando sus publicaciones con mensajes de despedida. Una amiga cercana ha publicado: "Gracias por crear y mantener un espacio para todas las chicas negras de Disney. Te amamos mucho, te extrañaremos profundamente."

"Gracias por tus sonrisas y risas, realmente me alegrabas el día cada vez que me cruzaba con tu página. Que descanses en paz", ha señalado uno de sus seguidores más fieles. "Nunca llegué a conocerte y lo lamento, pero hubiera sido un privilegio. Descansa en paz, Dominique", ha expresado otro seguidor.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com