El momento en el que matan a Salwan Momika, el iraquí que quemó copias del Corán en Suecia

El iraquí Salwan Momika, de 38 años, ha sido asesinado tras recibir varios disparos en su casa, según han informado este jueves medios suecos. Momika era un activista iraquí que estaba siendo investigado por las autoridades suecas por realizar varias quemas públicas de Corán en Estocolmo en 2023, las cuales causaron un conflicto diplomático con varios países islámicos. El suceso ha tenido lugar en su domicilio ubicado en Södertälje, en la región de Estocolmo, tan solo horas antes de que se conociese el resultado de un juicio que tenía pendiente por incitación al odio.

La Policía recibió un aviso de un posible incidente en una vivienda de la localidad sobre las 23:00 horas de la noche. Al llegar al lugar, encontraron a un hombre adulto con un disparo, por lo que lo trasladaron rápidamente al hospital. Más tarde, confirmaron que se trataba de Momika. Además, han confirmado el momento del ataque se encontraba realizando una retransmisión en directo en su cuenta de TikTok.

Cinco detenidos

Por el momento, las autoridades han confirmado que cinco personas han sido arrestadas por el suceso. "Sobre la muerte de Momika puedo confirmar que se ha abierto una investigación preliminar", ha asegurado la jefa de la Policía Nacional, Petra Lundh, en una rueda de prensa convocada por el gobierno para anunciar una reforma legal. Sin embargo, no ha dado más detalles ni ha revelado si la víctima contaba con protección policial.

Además, el juzgado de primera instancia de Estocolmo ha comunicado el aplazamiento de la sentencia del caso en el que estaba imputado Momika y otro compañero suyo por las quemas del Corán.

Contexto de Momika

Momika era un refugiado iraquí que se hizo popular por quemar un Corán frente a la mezquita más importante de Estocolmo y más tarde en la embajada iraquí y el Parlamento. Estos actos han provocado un gran revuelo en el mundo islámico y generaron protestas diplomáticas y amenazas de boicot económico. Las vejaciones contra el libro sagrado de los musulmanes también fueron motivo de queja de Turquía para retrasar la ratificación parlamentaria del ingreso de Suecia en la OTAN. El primer ministro sueco, Ulf Kristersson, llegó a afirmar que Suecia estaba en la «peor» situación de seguridad desde la Segunda Guerra Mundial (1939-45).

Las autoridades migratorias suecas decidieron en octubre de 2023 no prolongar el permiso de residencia de Momika, que aseguraba que sus actos eran en oposición al islam, por facilitar información incorrecta sobre su necesidad de protección. No obstante, finalmente recibió un nuevo permiso provisional de Suecia al no poder hacer efectiva su expulsión a Irak por motivos de seguridad.

