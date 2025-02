Milei asegura que no va a haber presupuesto para las políticas de género: "Si quieres ser una foca, yo no tengo que pagar la cuenta de eso"

Tras la Marcha del Orgullo Antifascista y Antirracista del pasado sábado en Buenos Aires, en contra de sus comentarios en el Foro de Davos 2025, el presidente Javier Milei ha vuelto a ser polémica. Esta vez por sus declaraciones sobre la comunidad LGBTIQ+ y la ideología de género en una entrevista para el canal de televisión argentino 'La Nación +', en la que ha reafirmado su postura.

Milei ha comenzado acusando a los medios de comunicación de manipular sus palabras y propagar mentiras. "Me da pena que sigan engañando a la gente. Es muy parecido a lo que pasó con la marcha universitaria, inventaron una mentira, editaron parte de mi discurso en Davos", expresó. Según él, extrajeron un fragmento de 14 segundos de un discurso más amplio sobre lo que él denomina "el edificio woke", manipulando el verdadero significado de sus palabras. Así como de estar "desesperados" por la suspensión de la pauta oficial y los calificó de "odiadores del Gobierno".

El mandatario no ha dejado atrás las críticas hacia los organizadores y participantes de la protesta donde ha arremetido contra los sindicalistas de la marcha, poniendo en duda su relación histórica con el colectivo LGBTIQ+.

El gobernador de Buenos Aires uno de sus blancos

También a habido críticas para el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, a quién lo acusó de hacer "ruido político" en la marcha mientras su provincia es "un baño de sangre". Además, le vinculó con lo que él llama la "agenda woke" y lo acusó de adherir a ideas que, según Milei, "subvierten los valores" y convierten a los victimarios en víctimas.

El presidente ha reiterado y profundizado sus opiniones sobre la ideología de género. "La ideología de género llevada al extremo conduce al abuso, por ende son pedófilos", afirmó, lo que ha generado repudio en diversos sectores de la sociedad.

Milei se ha mostrado muy crítico con los tratamientos de reasignación de género, especialmente en los menores de edad. Calificó como "un horror" la existencia de 200 centros de hormonización en la provincia de Buenos Aires y considerándolo irreversible: "Si vos a esa criatura le amputas el pene le generas un montón de problemas. Es irreversible, va a tener que vivir toda la vida hormonizado".

En lo que quizás sea la declaración más polémica de la entrevista con 'LN+', el presidente afirmó que "si lo quiere hacer de adulto que lo haga, te querés autopercibir foca y ser una foca, yo no tengo problema, pero no tengo que pagar la cuenta de eso. Eso no es un derecho, es un privilegio", asegurando que no va a haber presupuesto para las políticas de genero

Los transexuales "una discriminación positiva"

El presidente también se ha pronunciado en contra de las políticas de cupo, incluyendo el cupo trans, argumentando que son una forma de discriminación positiva. "El cupo trans está mal, pero el cupo para cualquier cosa está mal. Es una discriminación positiva. Lo que nosotros venimos a proponer es la igualdad ante la ley", declaró Milei.

