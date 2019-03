Mikel Ruffinelli, la mujer con las caderas más grandes del mundo

Mikel Ruffinelli, una estadounidense de 39 años, ostenta el título de ser la mujer con las caderas más grandes del mundo. Esta madre de 3 hijos pesa 210 kilos y cuenta con dos metros y medio de circunferencia en sus caderas.

Lejos de sentirse acomplejada por su figura Mikel se muestra muy orgullosa de sus formas. "Amo mis caderas y no veo ninguna razón para estar a dieta porque no tengo problemas de salud", explica Mikel, que asegura que "a los hombres no le gustan flacas y prefieren a una mujer con figura de reloj de arena".

El mayor fan de la figura de Mikel es su marido, Reggie Brooks, un informático de 40 años con el que Mikel lleva 10 años casada. En su adolescencia Mikel tenía una figura atlética y pesaba 70 kilos. A los 22 años, Mikel tuvo su primer hijo, Andrew, de 19 años, y a partir de ese momento comenzó a ganar peso. Durante la década siguiente Mikel tuvo tres hijos más y el tamaño de sus caderas se disparó.

Mikel, actualmente se encuentra estudiando Psicología, tiene un apetito saludable y por lo general consume 3.000 calorías al día. "Mi desayuno ideal es el de dos huevos con chorizo y tocino y un puñado de patatas. Para el almuerzo tomó pescado y papas fritas, pero la cena es mi gran comida ", confiesa.