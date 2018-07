Michelle Obama carga contra Trump: "EEUU apreciará haber tenido a un adulto maduro en la Casa Blanca"

La primera dama de EE.UU., Michelle Obama, dice que su país apreciará haber tenido a un "adulto maduro" en la Casa Blanca como su marido, el presidente Barack Obama, según confiesa en una entrevista a la estrella televisiva Oprah Winfrey que se emitirá el día 19 de diciembre, pero de la que hoy se adelantaron extractos. "La gente apreciará tener a un adulto en la Casa Blanca, que en tiempos de crisis y confusión diga que todo va a ir bien, que recordemos las cosas buenas que tenemos y que miremos al futuro y a todas las cosas que estamos construyendo", aseguró la primera dama.

Durante la campaña de las últimas elecciones presidenciales el pasado noviembre, Barack y Michelle Obama criticaron la incapacidad del ahora presidente electo, Donald Trump, de ejercer el cargo por su falta de madurez, de preparación y de una actitud adulta.

Según extractos adelantados de la que probablemente sea su última entrevista como primera dama antes de que su esposo deje el poder el próximo 20 de enero, Michelle Obama defendió la figura de esperanza que representa el actual presidente de Estados Unidos. "Los niños necesitan esperanza. Nuestros hijos responden a las crisis influenciados por la manera en que nosotros actuemos. Es como el bebé que golpea su cabeza contra la mesa y te mira para saber si duele (...) y siento que Barack ha sido eso para la nación", dijo.

Además, destacó que esa calma y esperanza, propias de un "adulto", que el presidente trasmitió durante su mandato son "importantes" para mantener a esos niños centrados y hacerles sentir que su trabajo y sus vidas no son en vano. "Ahora estamos viendo la diferencia. Ahora estamos viviendo lo que se siente cuando no se tiene esperanza -añadió-. La esperanza es necesaria, es un concepto necesario. Barack no solo habló de esperanza porque pensó que era un buen eslogan para captar votos".

La primera dama manifestó que el Gobierno de Obama logró trasmitir esperanza, más allá de su campaña electoral, e insistió en la necesidad de trasmitirla, en un momento en el que la victoria de Trump ha decepcionado a los demócratas y a gran parte del país. También destacó que es "triste" el papel determinante que juegan el color de la piel o la riqueza en las relaciones entre personas, y añadió que es lo que menos define a un ser humano, tras haber sido objeto de ataques racistas. Días después de las elecciones, la entonces alcaldesa del pequeño pueblo Clay (Virginia Occidental), Beverly Whaling, que posteriormente se vio obligada a dimitir, y la directora de una ONG de la localidad, Pamela Ramsey Taylor, publicaron en una red social su alegría por que Melania Trump se convirtiera en primera dama para dejar de ver a un "simio en tacones".

La entrevista de Oprah a Michelle Obama, titulada "La Primera Dama dice adiós a la Casa Blanca", se emitirá el lunes 19 de diciembre y hará un repaso a sus últimos ocho años como primera dama, a sus logros en la Casa Blanca y a sus planes de futuro. Tanto Michelle como Barack Obama confirmaron que la actual primera dama no tiene planes de presentarse a la candidatura a la Presidencia, pese a las demandas de muchos de sus seguidores en las redes sociales. La familia Obama dejará la Casa Blanca, después de ocho años, el próximo 20 de enero, cuando Donald Trump jurará como cuadragésimo quinto presidente de EE.UU.