La Reina de Inglaterra, Isabel II, anunció que "respeta y comprende" el deseo expresado por su nieto menor, el príncipe Harry, y su esposa Meghan Markle de desvincularse de la Familia Real y trasladarse a Canadá.

Se trata de un nuevo episodio en la Familia Real británica, que a lo largo de su historia ha atravesado numerosos momentos que han marcado las portadas de los medios de todo el mundo.

El 'Megxit', como han bautizado los británicos a la salida de los Duques de Sussex de la Casa Real, será gradual y blando y será el Palacio de Buckingham quien establezca los plazos y las reglas.

Esta ha sido una de las decisiones más difíciles que ha tomado la Reina a lo largo de sus años al frente de la Corona, pero en el comunicado enviado a la prensa ha sido capaz de combinar la comprensión de una abuela con la firmeza de una jefa de Estado. Con referencias muy personales, Isabel II dejaba pequeñas muestras de cariño en ese comunicado en el que hablaba de "mi familia" y "mi nieto".

Según dicho comunicado, la salida de los Duques de Sussex está muy planeada: habrá una reducción gradual de los ingresos públicos hasta que logren su "independencia financiera" y en el mes de abril lanzarán una fundación que contará con el respaldo y el apoyo económico de Oprah Winfrey, el matrimonio Clinton y los Obama.

La pareja quiere además entrar en el circuito millonario de conferenciantes y marcar su propia agenda a partir de ahora.

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, se ha ofrecido a financiar el 50% de los gastos de seguridad de la pareja, que suponen alrededor de un millón de euros al año.

En cuanto al hogar que ocuparán, todo apunta a que podría situarse en una urbanización de Vancouver donde hay una mezcla de personas muy ricas y de clase media. Es una zona donde se pueden encontrar mansiones muy bien escondidas. "Aquí tienen un refugio seguro y un lugar donde pueden vivir una vida normal", asegura un vecino.

Sin embargo, desde el Reino Unido no ven con tan buenos ojos esta decisión. Aunque los Duques de Sussex son muy queridos entre los británicos, hay quien considera que esto se ha ido de las manos. "No puedes ser miembro de la realiza y luego decidir no serlo", critican.

Sin embargo, parece que el 'Megxit' saldrá adelante y todo apunta a que la Reina Isabel II ha logrado frenar una de las mayores crisis en la Familia Real desde la abdicación de su tío Eduardo VII en 1936.