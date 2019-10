Meghan Markle se emociona tras preguntarle cómo está

Más información Guerra abierta entre los duques y la prensa británica

Los duques de Sussex están viviendo una época complicada tras las críticas recibidas. Meghan Markle grabó una entrevista con ITV News, que les acompañó a una visita a áfrica, donde respondió a las preguntas que le realizó el periodista Tom Bradby.

Brandy preguntó a Markle cómo se encontraba y ella respondió que "cualquier mujer, especialmente cuando está embarazada, es vulnerable".

Aunque después agradeció al periodista su pregunta "porque no mucha gente me ha preguntado si estoy bien. También pasan cosas que no siempre se ven".

El periodista detectó que Meghan se estaba emocionado y el periodista le dijo que "para ser justos, la pregunta no sería si usted está bien, sino si todo esto no supone un auténtico esfuerzo". Markle, fue contundende y le dijo que "si"