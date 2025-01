Los médicos pasaron por alto este cambio en su uña que resultó ser cáncer

En 2022 casi un cuarto de las defunciones en el mundo fue por cáncer. Tras las enfermedades del aparato circulatorio, esta enfermedad supone la segunda causa de muerte en el mundo. Ese año en España, un total de 464.417 personas fallecieron, un millar más respecto el año anterior. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los tipos de cáncer más comunes son los de mama, pulmón, colon y recto y próstata. Sin embargo, una detección temprana y un tratamiento eficaz podrían curar estas enfermedades.

No fue el caso de Kelly Heather, quien en 2017 notó algo diferente en una uña: una tenue línea oscura. Acudió al médico, pero le descartaron que se tratase de un problema. Pero tres meses después la línea creció y oscureció. En ese momento le realizaron una biopsia que confirmó que tenía un cáncer de piel agresivo llamado melanoma subungueal. Le extirparon la capa de la piel que está adherida a la piel, el lecho ungueal que parecía estar curada. Medio año después el regreso del cáncer apareció en forma de verruga, por lo que tuvieron que amputarle parcialmente el dedo.

En 2020 se sometió a la operación que cambiaría su vida, donde los médicos le aseguraron que el cáncer, probablemente, no se propagaría. A pesar de solicitar pruebas para asegurarse que no quedaban células cancerígenas, los sanitarios rechazaron su petición, dejando a un lado la importancia de prevenir, seguir y detectar en el menor tiempo posible este tipo de enfermedades.

Dos años después, el cáncer volvió en forma de bulto en la axila como un melanoma metastásico. Los médicos volvieron a asegurar que la enfermedad había remitido, tras una cirugía mayor y un año de inmunoterapia. Dos semanas después de terminar el tratamiento se enteró de que estaba embarazada.

Sin embargo, durante la semana 35 de su embarazo, la pierna de Kelly comenzó a temblar de forma descontrolada y "en menos de un minuto, estaba teniendo una convulsión completa en la cocina", explica 'Daily Mail'.

Un tumor cerebral

Unos nuevos exámenes médicos revelaron que tenía un tumor cerebral genéticamente idéntico a su melanoma original. Con un diagnóstico de melanoma metastásico en etapa 4, se sometió a una delicada cirugía cerebral. Sin embargo, la intervención no logró eliminar completamente el tumor debido al alto riesgo de parálisis. Lo que la llevó a reflexionar sobre las oportunidades que pudieron tener en el pasado: "Me pregunto qué habría pasado si me hubieran hecho esa tomografía que tanto pedí. Siento que las cosas podrían haberse manejado de manera diferente".

A pesar de esta triste noticia, dio a luz a su cuarto hijo, y en menos de diez días comenzó un tratamiento de radioterapia dirigida con solo un 50% de probabilidades de éxito. Se trata de dos medicamentos de inmunoterapia separados. Aunque las pruebas iniciales han descartado la transmisión del cáncer al bebé (una posibilidad que los médicos habían estimado en un 25%), Kelly continúa su lucha contra el cáncer. "Es solo otra preocupación más. Ninguna madre querría pensar que podría haberle transmitido cáncer a su bebé", compartió.

La importancia de crear conciencia

La familia ha iniciado una campaña de recaudación de fondos en GoFundMe, ya que Kelly ha tenido que dejar su trabajo a causa de la enfermedad. Además, ha empezado una lucha para crear conciencia sobre la importancia de realizar pruebas en todas las etapas del cáncer: "Estoy presionando para que se realicen más pruebas, independientemente de la etapa en la que se encuentren", informa a 'Daily Mail'.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com