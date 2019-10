Hay historias que uno preferiría no contar. No por querer ocultar la realidad, sino porque uno nunca se explica cómo se pueden producir este tipo de sucesos. Esta vez ocurrió en Virginia, en Estados Unidos.

Brittany Nicole, de 29 años, fue detenida por las autoridades americanas al conocerse que maltrataba a su hijo pequeño, de 3 años.

Nicole tenía encerrado con llave a su pequeño en una habitación. Allí le sometía a continuos maltratos, incluso, le dejaban sin comer. Para sorpresa de la madre, fueron los agentes quienes lo encontraron en ropa interior. Presentaba moratones en la cara y lesiones en el labio y en la zona genital.

El niño pesaba 10 kilos cuando fue encontrado por las autoridades. Fue él mismo quien confesó a la policía que su madre le había mutilado los genitales con unos alicates.

Aportó todo tipo de detalles en la investigación. Llegó a contar que sus padres le "dejaban morir de hambre", según informa 'The Mirror'. "No es tu turno", le decían. La cosa no sólo queda allí, el niño llegó a reconocer que su madre le había "mutilado" los genitales.

La policía dio con el caso gracias a un aviso que les advirtió que en esa casa se estaba traficando con drogas. Al personarse en la vivienda, la Policía encontró una puerta cerrada con llave. Al abrirla, encontraron al pequeño.

Finalmente, el niño fue trasladado a un centro médico donde estuvo ingresado durante una semana. Aunque, ya mejora favorablemente. Su madre fue detenida por los maltratos y por posesión de drogas.