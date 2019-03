Lufthansa: "Vamos a hacer lo que sea para averiguar las causas del accidente"

La vicepresidenta de Lufthansa, Heike Birlenbanch, ha comparecido en el aeropuerto del Prat para aportar los datos de los que dispone la compañía horas después del accidente del avión de Germanwings que se ha estrellado esta mañana en Los Alpes cuando realizaba la ruta Barcelona- Dusselford.

La directiva ha comenzado aportando el número de teléfono gratuíto en el que los familiares de las víctimas pueden solicitar información: 900 808 890. Birlenbanch desconoce la causa por la que el avión ha despegado media hora más tarde del Prat. "Recabaremos esa información a lo largo de la tarde", ha asegurado.

Preguntada por si la compañía trasladará a los familiares de las víctimas a la escena del siniestro, la vicepresidenta ha asegurado que no sabe si tiene sentido trasladar a los familiares a la zona del accidente y que estudiarán esa idea. En cuanto a los familares de las víctimas destaca que algunas se encuentran concentradas en el aeropuerto, otros permanecen en hoteles cercanos y los hay que aún no se han podido trasladar allí y se han puesto en contacto con la compañía por vía telefónica.

Ha subrayado que la compañía desconoce por el momento las causas que han llevado a la aeronave a estrellarse y no pueden especular con esa información. Asimismo, desconocen si hay supervivientes pero no quieren especular con ese tema. "Ahora mismo nos centramos en la investigación y el apoyo a los familiares de los pasajeros y la tripulación", ha mantenido.



No ha querido revelar ningún detalle sobre la reunión que ha tenido con los familiares minutos antes de comparecer ante los medios de comunicación. "Vamos a hacer lo que sea para averiguar qué ha ocurrido y saber cuáles han sido las causas. Hoy es un día negro en la historia de Lufthansa", ha concluído.