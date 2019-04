Los votantes del presidente están satisfechos de los primeros días en la Casa Blanca

Es difícil encontrar seguidores de Donald Trump en las grandes ciudades, sobre todo de las costa este u oeste. Pero la situación cambia si se recorre el resto del país o las pequeñas ciudades donde se mantiene el tipo de vida y los negocios tradicionales. En una sastrería, mientras escuchan a Supertramp, nos dicen que "está llevando al país en la dirección correcta" y que "todos los que protestan deben de parar, son subversivos".

En un restaurante, a la hora de la comida, escuchamos: "Los adultos han vuelto a la Casa Blanca". En una charcutería: "Está haciendo lo que nos prometió". Y en la calle: "Hay que darle una oportunidad para que haga América grande de nuevo".

Pero aunque ese sea el ambiente dominante en sus feudos, y que reflejan las encuestas, hay otra mitad del país que no está de acuerdo: "En América no se puede prohibir a nadie, no se puede hacer", o "prometió demasiadas cosas y ahora tiene que intentar cumplirlas". Y están resignados: "Es lo que hay, ahora hay que esperar 4 años a ver qué pasa".