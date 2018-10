Los objetos más preciados de Stephen Hawking salen a subasta

Los libros 'Explosiones de agujeros negros, A Brief History of Time' y el guion del capítulo de los Simpsons en el que apareció Stephen Hawking son parte de los 22 objetos que se venderán en la subasta 'On the Shoulders of Giants: Newton, Darwin, Einstein, Hawking'.

Los enseres del científico comenzarán a subastarse a partir de las 5.000 libras (5.600 euros) y uno de los objetos más caros de la subasta es su tesis doctoral, que se empezará a pujar por 100.000 libras (112.000 euros).

La mayor parte del dinero recaudado se donará a la Fundación Stephen Hawking y la Asociación de la Enfermedad de la Motoneurona, más conocida como enfermedad del ELA, que padeció Hawking desde su juventud.