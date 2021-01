Líderes europeos muestran su indignación por los incidentes en el Capitolio de Estados Unidos por parte de los 'trumpistas'

Los mensajes europeos de rechazo al asalto del Capitolio por parte de un grupo de trumpistas continúan llegando. En Bruselas la indignación por lo ocurrido es evidente. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen ha manifestado a través de sus redes sociales que cree "en la fuerza de las instituciones y la democracia estadounidense" y ha querido dejar claro que "la transición pacífica del poder es fundamental". La titular del Ejecutivo comunitario respalda la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, con el que espera trabajar próximamente.

El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ha expresado la preocupación por los ataques violentos de los trumpistas, aunque ha matizado que mantiene la confianza en Estados Unidos "para garantizar una transferencia pacífica de poder a Joe Biden". Para el titular del Consejo Europeo "el Congreso de Estados Unidos es un templo de la democracia".

Silencio de los políticos simpatizantes de Donald Trump

El presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, también ha elevado la crítica por el ataque a la democracia americana. "Escenas profundamente preocupantes del Capitolio de Estados Unidos. Hay que respetar los votos democráticos. Estamos seguros de que Estados Unidos garantizará la protección de las reglas de la democracia". Otro miembro del Parlamento Europeo, Guy Verhofstadt, ha hecho referencia al silencio de los políticos europeos que "aman" al mandatario republicano, entre los que ha mencionado a Nigel Farage, Matteo Salvini o Viktor Orbán.

Marine Le Pen contra Donald Trump

La eurodiputada y presidenta de la Agrupación Nacional, Marine Le Pen ha dicho que Donald Trump "no ha medido el alcance de sus palabras para una parte de esas personas a las que la derrota ha exacerbado". Hasta ahora, Marine Le Pen no había reconocido la victoria de Joe Biden, sin embargo tras los últimos acontecimientos, la política ha subrayado que "a partir del momento en que se ha hecho la certificación de los votos, no hay ninguna dificultad para que yo o cualquiera admita que Biden es presidente de Estados Unidos".