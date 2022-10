El líder checheno Ramzan Kadírov llama a la yihad contra el "satanismo" de Occidente

El líder checheno y aliado de Putin, Ramzan Kadírov, ha lanzado en Telegram un vídeo grabado por él mismo en modo selfie en el que promete seguir destruyendo y quemando vivos a los ucranianos.

También ha declarado en un mensaje de texto, adjunto al vídeo, una lucha santa, o yihad, contra el "satanismo" de Occidente y ha pedido "a todos los musulmanes que se precien" que empiecen a actuar en Europa. Promete "buenas noticias" pronto a los rusos: "Les doy mi palabra. Les atacaremos todos los días, y todos los días los destruiremos. No tomaremos a estos demonios, no tomaremos prisioneros, simplemente los quemaremos. No nos detendremos en ningún lado. Nuestro territorio no es sólo Zaporiyia ni Jersón. Nuestro territorio es Odessa, Kiev, Jarkov... todas las regiones. Toda Ucrania es nuestro territorio ruso. Y quien no entendió eso antes, debe entenderlo ahora", ha declarado Kadyrov.

El líder checheno, hombre fuerte vinculado al Kremlin, también le pidió a sus seguidores que se mantuvieran fieles a su palabra de luchar contra aquellos que ofendan al profeta.

"Las mismas fuerzas que insultaron a la mejor de las personas, Mahoma, ahora están luchando contra nosotros en Ucrania, o mejor dicho, ya están luchando en la tierra de nuestra Rusia. Los manifestantes en Grozny amenazaron con ir a Europa y ocuparse de los delincuentes. ¿Dónde están estos héroes? Un musulmán que se precie no buscará excusas. Y nuestros comandantes chechenos decidieron no defenderse, sino solo atacar. Destruye a estos shaitans [demonios], dondequiera que estén y sin importar qué tan bien se escondan. Entonces, espera buenas noticias. Lo harán. ¡Y ama a tu país! El amor no sólo en palabras" afirmó.

¿De dónde viene Ramzan Kadírov?

Ramzán Ajmátovich Kadírov es un político y militar ruso de origen checheno. Desde febrero de 2007 ejerce como jefe de la República de Chechenia. Comenzó a ganar protagonismo hace siete meses, durante las primeras semanas de la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

Es calificado por Occidente como uno de los intransigentes de más alto perfil cerca de de Moscú, a pesar de sus numerosas críticas al Ministerio de Defensa ruso por no ser más agresivo. Sus soldados, denominados "kadirovitas", han desempeñado un papel crucial en los combates en Ucrania.

Tal es su supuesta ambición que, hace tres semanas anunció haber enviado al frente a tres de sus hijos adolescentes, a la misma vez que pidió que se usaran armas nucleares en el país invadido.

"Ha llegado el momento de lucirse en una verdadera batalla, sólo puedo apoyar su determinación. Pronto partirán en primera línea y estarán en las zonas más complejas de la batalla" señaló el líder checheno. Tanto él como sus milicias han sido acusadas de crímenes en Chechenia.