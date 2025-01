Lagarde responde a Trump instando a crear un mercado único ante la "amenaza existencial" que enfrenta Europa

Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), ha señalado que Europa se enfrenta a una amenaza existencial, la cual puede ser agravada por la postura de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. Según Lagarde, los líderes políticos , las empresas y los legisladores deben "ponerse manos a la obra" para convertirse en un auténtico mercado único.

La presidenta del BCE ha señalado, durante una charla que ha tenido lugar en el último día del Foro Económico Mundial de Davos, que existen muchos factores a favor de la posición de Europa, entre los que se incluyen sus niveles de deuda sobre PIB, el déficit, la tasa de inflación o la evolución a la baja de los tipos de interés, así como la enorme cantidad de talento y de ahorros en el Viejo Continente. No obstante, la francesa ha señalado que se necesita de una unión bancaria y una unión en el mercado de capitales, así como mantener el talento y los ahorros europeos en casa y atraer talento de fuera.

También ha respondido a las críticas de Donald Trump sobre la excesiva burocracia y los trámites en Europa. Según Lagarde, esto es "una llamada de atención" para quienes tienen `puestos de decisión en la UE y que debe tomarse muy en serio. En cuanto a los cambios en la políticas estadounidenses, la francesa cree que son un desafío, pero también una oportunidad para Europa. Ha defendido que si Europa fuera un mercado único, podría suprimir un 40% de los aranceles aduaneros sobre los bienes comercializados dentro de Europa y el 110% de los aplicados sobre sus servicios. "No está funcionando como un mercado único", ha lamentado Lagarde, para quien la verdadera cuestión para los europeos, las empresas y los responsables políticos "es ponerse manos a la obra y hacerlo".

En cuanto a las palabras de Trump, en las que afirmaba quela UE está tratando "muy injustamente y muy mal" a Estados Unidos, la presidenta del BCE ha señalado que Trump presta atención especial a la balanza comercial y debería analizar también los intercambios de servicios y la cuenta de capital.

"No puede ser simplemente blanco y negro", ha respondido Lagarde. No obstante, sí considera que "tiene que haber negociaciones" y unas relaciones comerciales organizadas en un marco que dé confianza a los socios, por lo que no puede tratarse simplemente de eliminar todas las reglas e ignorar las instituciones, porque se trata "de que todos operemos juntos".

"Así que, sí, nos sentamos a la mesa, sí, negociamos, sí, algunos países están en una posición más fuerte que otros, pero todos nos necesitamos unos a otros", ha defendido. "Toda la literatura que hay sobre estabilidad, sobre equilibrio económico, siempre nos recuerda que las instituciones tienen un valor enorme y que los marcos están ahí para que los jugadores conozcan las reglas del juego", ha añadido la francesa, subrayando que, se trate del comercio o las regulaciones financieras, tener marcos tiene sus valores y luego "que los mejores pueden ganar, pero dentro de un conjunto de reglas. Así es como tiene que funcionar el mundo".

