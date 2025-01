Trump insta a las empresas a "fabricar en Estados Unidos" si no quieren "pagar aranceles"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asistido al Foro Económico Mundial con una ambiciosa propuesta centrada en la desregulación y una significativa reducción de impuestos. Según sus propias palabras, se trataría del "mayor recorte fiscal en la historia de Estados Unidos", con el objetivo de estimular el crecimiento económico y atraer la producción empresarial al país. Trump advirtió que las compañías que opten por fabricar fuera de Estados Unidos se enfrentarán a la imposición de aranceles.

"Para continuar impulsando nuestra economía, nuestras mayorías en la Cámara de Representantes y el Senado aprobarán el mayor recorte de impuestos en la historia de nuestro país", ha anunciado Trump. Este paquete incluiría reducciones fiscales tanto para los trabajadores y las familias como para los productores y fabricantes nacionales.

Asimismo, el mandatario destaca que su administración está colaborando con legisladores demócratas para extender las reducciones fiscales implementadas durante su primer mandato. "Mi mensaje a todas las empresas del mundo es muy simple. Vengan a fabricar sus productos en Estados Unidos y les aplicaremos unos de los impuestos más bajos de cualquier nación de la Tierra", afirma Trump. Sin embargo, advierte que las empresas que decidan no producir en el país deberán enfrentarse a aranceles.

Con estas medidas, Trump tiene pensado que miles de millones de dólares acaben en el Tesoro de Estados Unidos. Además, Trump ha anunciado la que ha presentado como la "mayor campaña de desregulación de la historia", lo que transformará al país en "el mejor lugar en la Tierra" para crear empleos, construir fábricas o hacer crecer una empresa.

Otras medidas

Trump también ha sacado pecho de haber puesto fin al 'Green New Deal', al que se ha referido como 'Green New Scam' (la Nueva Estafa Verde), y que ha calificado de "increíblemente derrochador". En estos se incluyen las regulaciones relacionadas con los vehículos eléctricos para "dejar que la gente compre el coche que quiera", mientras que al declarar una emergencia energética nacional será posible "liberar el oro líquido bajo nuestros pies y allanar el camino para aprobaciones rápidas de nueva infraestructura energética".

"Estados Unidos tiene la mayor cantidad de petróleo y gas de cualquier país del mundo, y lo vamos a utilizar", ha prometido, con la idea de que esto reducirá el coste de bienes y servicios, además de convertir a Estados Unidos en una superpotencia manufacturera y la capital mundial de la inteligencia artificial y la criptografía.

En este sentido, además de las decisiones sobre energía a nivel nacional, Trump ha anunciado que tiene intención de pedir a Arabia Saudí y a la OPEP que reduzcan el precio del petróleo. "Tienen que reducirlo", ha afirmado, sorprendido de que el cartel no tomase una decisión en este sentido antes de las elecciones presidenciales de noviembre. "No demostraron mucho cariño al no hacerlo", ha bromeado. En su opinión, si el precio bajara, no sólo se lograría que la guerra entre Rusia y Ucrania acabara "inmediatamente", sino que Trump ha indicado que, con la bajada de los precios del petróleo, exigirá que los tipos de interés bajen inmediatamente.

