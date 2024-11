Kamala Harris, la fiscal y vicepresidenta que podría hacer historia en Estados Unidos

Su biografía está llena de primeras veces. Primera mujer fiscal de San Francisco, primera fiscal general de California, primera senadora negra por ese estado y primera vicepresidenta de Estados Unidos. Sobre ese legado de hitos, Kamala Harris ha decidido ser la primera presidenta en la historia de su país.

Recorrido biográfico de Kamala Harris

Hija de Shyamala Gopalan, una científica de origen indio que llegó a Estados Unidos a los 19 años, y Donald Harris, un profesor jamaicano destacado en el campo de la economía, ha sido una pionera en su carrera. En 2003, a los 39 años, hizo historia al convertirse en la primera mujer fiscal de distrito en San Francisco. Posteriormente, entre 2011 y 2017, ocupó el cargo de primera mujer fiscal general de California, y desde ese mismo año, se convirtió en la primera senadora indo-estadounidense representando a ese estado.

Según las palabras de Robert Kennedy, "solo aquellos que se atreven a fallar pueden alcanzar grandes metas". Kamala Harris experimentó su primer revés en el ámbito político estadounidense cuando en 2020 decidió retirarse de la contienda demócrata. Sin embargo, se comprometió a seguir luchando incansablemente para evitar que Donald Trump regresara a la Casa Blanca.

Ese paso al lado se transformó rápidamente en un avance cuando Joe Biden la eligió como su compañera de fórmula para la Vicepresidencia.

Harris simbolizaba a una generación más joven en un entorno político dominado por hombres mayores y, en medio del clamor por la justicia tras el asesinato de George Floyd a manos de la policía, la exfiscal se posicionó como una voz representativa de las minorías frente al racismo estructural.

Las encuestas sugieren que el 5 de noviembre hay posibilidades de lograr una nueva victoria, cumpliendo así con la promesa de luchar para evitar que Trump regrese a la presidencia. De ser así, ella pasaría a ser la primera mujer elegida como presidenta de Estados Unidos.

Una mujer carismática, una vicepresidenta que no goza de popularidad.

Uno de los aspectos que ha ocupado su atención durante los últimos meses de campaña es la defensa del derecho al aborto. Ha viajado por diversas regiones del país con este propósito y, además, ha visitado una clínica en Minnesota en respuesta a los ataques de los republicanos contra este derecho, así como al fallo de la Corte Suprema que revocó la sentencia de Roe contra Wade, la cual garantizaba este derecho a nivel federal. Esta decisión fue posible gracias a la influencia de Donald Trump. Kamala ha recuperado el favor progresista y al tiempo ha encendido las críticas republicanas.

En la historia de Harris, la libertad y la defensa de los derechos sociales han sido temas centrales desde su infancia, y ahora su campaña se enfoca en destacarlos. Es consciente del impacto político que tiene este relato en un país atravesado por conflictos raciales, retrocesos en derechos reproductivos y el temor de muchos ciudadanos a un posible retroceso democrático si Trump regresa a la presidencia.

Influencias en su educación

Harris creció en un barrio de Berkeley, donde se encuentra la prestigiosa universidad homónima, lugar donde sus padres se conocieron y comenzaron su activismo por los derechos sociales en los años 60.

En su autobiografía, 'The Truths We Hold: An American Journey', Kamala Harris destaca la importancia de ese activismo en su formación personal.

En el libro menciona el centro cultural afroamericano 'Rainbow Sign', donde tuvo la oportunidad de escuchar a referentes de la comunidad afroamericana, como Shirley Chisholm, la primera mujer afroamericana electa al Congreso de Estados Unidos. Kamala comenta en su video de campaña: "Mi madre era muy consciente de que estaba criando a dos chicas negras para que se convirtieran en dos mujeres negras".

Posteriormente, obtuvo su título en ciencias políticas y economía en la prestigiosa Universidad de Howard, reconocida como el principal centro educativo afroamericano. Finalizó su formación en derecho en la Universidad de California antes de iniciar su reconocida carrera en la Fiscalía.

El 24 de julio, durante su primer discurso tras la renuncia de Biden, afirmó: "En esos trabajos, me enfrenté a delincuentes de todo tipo: depredadores que abusaban de mujeres, estafadores que defraudaban a los consumidores, y tramposos que rompían las reglas para su propio beneficio". "Así que créanme: conozco a personas como Donald Trump", subrayó.

