Así es Bang Kwang, la cárcel de máxima seguridad en la que podría cumplir condena Daniel Sancho

Daniel Sancho fue arrestado el pasado sábado en Tailandia tras reconocer la autoría del asesinato del cirujano plástico colombiano Edwin Arrieta, a quien habría, presuntamente, matado y descuartizado. El lunes el juez ordenó su ingreso en prisión, donde podría permanecer varios meses hasta que concluya la investigación y se resuelva del caso.

Pero siguen existiendo muchas incógnitas sobre el futuro que le espera al hijo del actor Rodolfo Sancho si finalmente es declarado culpable. Adrián Foncillas, corresponsal en Tailandia para Antena 3, ha tratado de arrojar luz al asunto este martes en el programa de Espejo Público.

Sancho ya ha pasado su primera noche en la prisión de la isla Koh Samui, pero podría ser trasladado para cumplir su condena en una cárcel de máxima seguridad si es condenado culpable. "No lo sabemos a ciencia cierta, pero lo más posible es que Daniel quede recluido en la prisión de Koh Samui hasta que empiece el juicio, que podría demorarse entre 2 y 3 meses, hasta que la Policía finalice las investigaciones", ha asegurado Adrián Foncillas.

Aunque el corresponsal sospecha que no es probable que las investigaciones vayan a tardar mucho "porque los indicios parecen bastantes sólidos". En el caso de que finalmente sea condenado culpable, muy probablemente deberá cumplir su condena en una cárcel de máxima seguridad. "Es muy posible que esa cárcel sea Bang Kwang", ha afirmado Foncillas.

Así es el 'Hilton' de Bangkok

Según ha comentado el corresponsal en Tailandia, la cárcel de Bang Kwang es conocida con mucha sorna como el 'Hilton' de Bangkok "porque, desde luego, sus comodidades están muy lejos de las de un hotel 5 estrellas". Es el lugar donde cumplen condena muchos de los culpables de delitos muy graves, y donde sigue cumpliendo su condena Artur Segarra, el español que secuestró, torturó y descuartizó a David Bernat.

"Esa cárcel yo juraría que se abrió como hace 70 años y siempre ha tenido muy mala fama", ha comenzado Adrián Foncillas. "Los presos están hacinados, a veces hay decenas o incluso centenares de presos en una sola celda. Hasta 2013 los presos llevaban grilletes, no para que no se movieran, sino para que no corrieran o pegaran patadas", continuó. "La comida es escasa y de mala calidad. No es un buen sitio para pasar una larga temporada", ha concluido.

"Esto no es una republica bananera"

Ahora mismo existen muchas especulaciones sobre la fabricación de pruebas por parte de la Policía, según el relato que ellos han elaborado. El corresponsal español considera "un poco excesivas" todas las conjeturas que se están haciendo sobre el sistema procesal tailandés: "Creo que en España se está dando un relato de Tailandia extremo estos días. Es verdad que es un país con dificultades y que se se están teniendo problemas para solidificar la democracia, pero esto no es un país tercermundista, no es una republica bananera". Aunque ha confirmado que la Policía allí no es la más escrupulosa del mundo en las garantías procesales, le "cuesta trabajo pensar que haya falsificado pruebas para acusar a Sancho".

24 horas en la prisión de Koh Samui

El programa de Espejo Público ha podido conocer cómo es una jornada en la prisión en la que ahora permanece arrestado Daniel Sancho. A las 6:00 horas de la mañana los presos se despiertan y se lleva a cabo el primer recuento. Después del recuento, 45 personas se asean juntas y muy deprisa porque el agua es limitada. El hacinamiento es lo normal en las prisiones tailandesas.

A las 8:00 horas los presos entonan el himno nacional tailandés y seguidamente se hace el segundo recuento. A las 8:30 desayunan arroz y caldo "maloliente". La comida no se reparte individualmente, se pone toda en la mesa y los presos tienen que ser rápidos para llegar a coger algo.

A las 11:00 horas se hace un tercer recuento y a las 11:45 se come arroz y huesos de pollo. En este momento se da la opción a los presos de comprar la comida de fuera si se tiene dinero. A las 14:00 horas los presos pueden usar el gimnasio y darse después una ducha limitada. Después se lleva a cabo un cuarto recuento.

De 15:00 a 16:00 horas los presos cenan y disponen de tiempo libre. A las 16:00 todos deben volver a las celdas. En ese momento los guardias cachean a los presos y se llevan a cabo castigos si se encuentran algo sospechoso. De 17:00 a 21:00 horas se les permite el uso de la televisión, siempre controlado. A las 21:00 llega la hora de dormir.16 presos duermen juntos en cada celda por celda. No disponen de camas y deben hacerlo con las luces encendidas.