Una joven gasta todos sus ahorros en su fiesta de cumpleaños y no va nadie

Hay veces que los amigos no son lo que parecen y terminan arruinándote el día de forma estrepitosa. Es el caso de Pilar, una joven de Argentina que celebraba su 18 cumpleaños. Al parecer, se gastó más de 50.000 dólares en su fiesta de cumpleaños con el rosa como temática principal, según mostró en su cuenta de Twitter y en su perfil de TikTok.

Pilar invitó a todos sus amigos a su fiesta y descubrió que le habían mentido para no asistir. Una vez que todo transcurrió, la joven decidió publicar un mensaje dedicado a todos ellos: "Hoy festejaba mi cumpleaños y estoy viendo historias de mis invitados que no podían venir subiendo que si se sale a Wana o Güll o la c... de sus hermanas pedazos de... nunca más".

En una entrevista con TN, la joven, que trabaja como niñera, aseguró que su novio y su madre le ayudaron hacer la fiesta, un gasto enorme para nada: "Yo vivo en Aldao. En total gasté 50.000 dólares. Trabajo de niñera y mi sueldo no es ni la mitad de eso, tuve un montón de ayuda y hubo muchas cosas pagadas que se quedaron sin usar. Mi mamá y mi novio se esforzaron muchísimo para ayudarme y somos una familia humilde, fue con todo trabajo y esfuerzo".

"La decepción fue de las personas que me rodeaban"

Asimismo, en su perfil de TikTok la joven compartió imágenes de su cumpleaños en las que se podían visualizar una tarta en forma de corazón, empanadas de color rosa y copas individuales personalizadas que tenían las caras de cada uno de sus amigos. "La decepción fue de las personas que me rodeaban", escribió Pilar en su cuenta de Twitter.

No obstante, la joven contó que a pesar de no haber celebrado su cumpleaños como ella deseaba, lo pasó "hermoso gracias a mi mamá y a mi novio que fueron los que me ayudaron en todo siempre ".También, Pilar aseguró que lo que le pasó en su fiesta de cumpleaños no le volvería nunca a pasar.