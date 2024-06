Un joven cae por un acantilado en un viaje escolar mientras se hacía una fotografía

Un joven de 15 años se precipitó por un acantilado mientras le tomaban una fotografía. Los hechos ocurrieron durante un viaje escolar de geografía en Studland, Inglaterra.

Los estudiantes observaron con horror cómo el niño se caía del borde de las rocas donde estaban. Una llamada al 999 informó que se había caído de los acantilados, pero cuando las tripulaciones de los botes salvavidas llegaron a la playa, lo encontraron "prácticamente ileso".

Sobrevivió a la caída

El joven tenía un corte en la cabeza y un rasguño en la espalda. La Guardia Costera de Swanage dijo que los equipos de emergencia "quedaron asombrados por la ausencia de heridos graves". El alumno fue examinado por un equipo de ambulancia en Knoll Beach, Studland, quienes dijeron que no necesitaba tratamiento hospitalario.

Ian Brown, de la guardia costera de Swanage, subrayó que habría tenido que pasar junto a una señal de advertencia que instaba a la gente a mantenerse alejada del borde. Explicó que le dijeron que el niño había pedido que un amigo le tomara una fotografía cuando ocurrió el accidente.

"El chico de 15 años estaba en un viaje escolar desde Londres haciendo un estudio de campo de geografía. Se recomendó a todos los alumnos que no se acercaran demasiado al borde, pero él quería una foto suya al lado. Se suponía que su amigo iba a tomar la foto, pero mientras lo hacía, el niño cayó por el precipicio", dijo.

"No sé si perdió el equilibrio y resbaló, pero fue una caída pronunciada de 60 pies. Sus profesores estaban fuera de sí y los estudiantes probablemente pensaron lo peor. Pero lo vieron levantarse rápidamente y empezar a caminar hacia la orilla. Simplemente le hizo caso omiso y dijo que estaba bien. No se sorprendió, pero sus profesores le decían que no sabía la suerte que tenía", añadió.

