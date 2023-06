Josep Borrell pide a los europeos "aguantar un poco": "Si Ucrania deja de combatir, Ucrania se acaba"

Josep Borrell, alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, contesta en directo a las preguntas de Matías Prats y Mónica Carrillo sobre la guerra en Ucrania tras la invasión de Rusia en Antena 3 Noticias Fin de Semana.

¿Cómo cree que va a terminar la guerra

No lo sé. A los que dicen que hay que acabarla pronto, mi respuesta es preguntarles si no les importa cómo. Yo sé una manera de acabar la guerra rápido. Si suspendemos la ayuda militar a Ucrania, la guerra se acabará pronto porque Ucrania no podrá defenderse.

No queremos que la guerra acabe con la rendición de Ucrania, con las tropas rusas en Kiev y con un gobierno marioneta como el de Bielorrusia. Como no queremos eso, hemos de continuar ayudando a Ucrania a que se defienda.

¿Los neutrales están apoyando al agresor?

Vamos a matizar las cosas. He dicho que cuando se iguala al agresor y al agredido, cuando se pretende ser neutral diciendo que los dos tienen igual culpa, se desconoce el hecho fundamental de que hay un país que ha sido agredido por otro. Si Rusia para la guerra, la guerra se acaba. Si Ucrania deja de combatir, Ucrania se acaba.

¿Ucrania le ha mostrado evidencias de que está Rusia detrás de la explosión en la presa?

Hay un hecho irrefutable. Donde se ha producido la explosión en el interior de la central es una zona que está bajo control de las tropas rusas. Es difícil de imaginar que una operación de comando hubiera podido hacerlo. La explosión no ha sido por bombardeo, ha sido una explosión interna en una zona bajo el control del Ejército ruso.

¿A quién perjudica dramáticamente lo que ha pasado allí? Las imágenes hablan por sí solas, esto es una catástrofe ecológica y humanitaria gigantesca. Es como las guerras medievales en las que se llenaba el foso de agua para defenderlo mejor.

¿Quedan sanciones que imponer a Rusia?

Queda sobre todo aplicarlas. Mi trabajo no es imaginar cuál va a ser el siguiente paquete de medidas, y con once hay que forzar mucho la imaginación para encontrar otras, sino hacer que las que se aplican sean realidad y no se escaquea por la puerta de atrás con la ayuda de terceros países.

¿Volveremos a tener problemas con los precios de la energía y suministro de gas?

Yo no tengo una bola de cristal, pero los precios de la energía han vuelto afortunadamente a los precios anteriores a la guerra. Antes de la guerra ya habían subido, los mercados habían reaccionado al alza a los tambores de guerra que estaban sonando.

Todo va a depender de factores que no controlamos. Por ejemplo, el invierno ha sido muy bueno y el próximo puede ser más frío, hay que seguir llamando al ahorro y tener presentes a los ucranianos a la hora de aguantar un poco.