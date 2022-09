José Manuel García-Margallo, sobre armas nucleares contra Ucrania: "Espero que Putin recobre algo de sentido común"

José Manuel García Margallo, exministro de Exteriores, responde en directo a las preguntas de Matías Prats en Antena 3 Noticias sobre la invasión de Rusia a Ucrania, cuánto tiempo podría durar la guerra y sus posibles desenlaces.

¿Usted cree que los criminales de guerra se van a sentar ante un tribunal algún día?

Eso es muy difícil de saber porque Rusia no reconoce la jurisdicción de los tribunales encargados de juzgar los crímenes de guerra. Evidentemente, esto depende además de cómo vaya evolucionando el conflicto militar. Hay una evidencia, que es que los planes no están saliendo cómo los rusos habían previsto en primer tiempo, es decir, no ha habido un paseo militar como lo hubo en 2014, están encontrando una resistencia que no esperaban y están encontrando hasta una cierta oposición interna.

Estamos en un momento muy confuso, acabo de leer las declaraciones del secretario general de Naciones Unidas diciendo que la guerra puede continuar durante un determinado tiempo porque hay un equilibrio de fuerzas que nadie sospechaba cuando el 24 de febrero Rusia decidió invadir Ucrania.

¿Hay alguna posibilidad de negociación si cambian las cosas?

Yo sí creo que habrá un momento en que habrá una negociación que desemboque en un alto al fuego y una retirada de las tropas de ambos bandos a una distancia prudencial de esa línea de alto al fuego para evitar conflictos. Lo que me cuesta más trabajo es creer que Putin vaya a ceder ni un centímetro del terreno conquistado. En esas condiciones la pregunta es si Occidente va a aceptar retirar las sanciones porque eso supondría tanto como consagrar la fuerza como fuente del derecho, o si vamos a seguir con esas sanciones con el sacrificio que eso va a significar para las economías europeas ahora que se avecina el invierno.

¿Usted cree que Putin se está planteando emplear armas nucleares?

No sé si se lo está planteando, lo que sí sé es que las consecuencias serían una auténtica catástrofe, y eso Putin lo sabe. Entrar en la utilización de armas nucleares es dar un salto cualitativo en el conflicto y las consecuencias serían terribles. Yo espero que Putin recobre algo de sentido común y no se le ocurra una utilización de armas de ese poder destructivo.