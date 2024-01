Joe Biden se enfrenta a un rival de Inteligencia Artificial

Se da por hecho que Joe Biden no tiene rival como candidato demócrata a las primarias y de hecho, Trump, el favorito de los republicanos tiene claro que se va a enfrenta a él. El presidente tiene a todo el partido demócrata detrás y los candidatos que se enfrentarán con él en las primarias.

Sin embargo, hay empresarios en Silicon Valley que quieren poner sobre la mesa una cuestión que preocupa a los estadounidenses, Joe Biden puede no ser el mejor candidato para enfrentarse a Trump. Y para que su campaña tenga más eco han recurrido a la inteligencia artificial.

Un bot que responde como el candidato

No es que hayan creado un candidato de la nada, el candidato es real, se llama Dean Philips, y aunque no lo veamos en los medios, hace campaña en New Humpshire diciendo lo que muchos piensan, que Joe Biden es demasiado mayor. Aunque su campaña, según su web, es autofinanciada ahora recibe el apoyo de un millonario llamado Bill Ackman y con este dinero dos expertos de Silicon Valley han creado un chatbot con el que pretenden difundir las ideas de Philips.

Se llama Dean.Bot, se le puede preguntar por qué piensa que va a ganar a Trump y el bot responde. El mismo admite que sus respuestas se basan en las ideas de Philips pero no pueden ser del todo correctas.

Los demócratas que no quieren a Biden

No parece que un bot vaya a derrotar a Biden pero ha servido para que la campaña de Dean Philipps se cuele en periódicos como el Washington Post y así transmita su mensaje. Estos empresarios crearon un grupo a finales de diciembre llamado 'We deserve better' tras ver las cifras cada vez más bajas de Biden en las encuestas.

Han gastado casi 500.000 dólares para apoyar la candidatura de Philipps, nada comparado con las cifras astronómicas de los candidatos republicanos. Aunque el mayor donante de la campaña de Philipps sigue siendo él mismo, que ha gastado 5 millones de dólares de su fortuna, obtenida por la gestión del negocio familiar de licores.

Él se presenta en New Humpshire, un terreno por el que Biden no va a pasar. Por eso, en su último anuncio televisivo, Big Foot busca a Biden por toda la ciudad y no lo encuentra. Tan solo está Philipps. Está por ver si después de New Humpshire se volverá a hablar de Philips.