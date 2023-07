Javier Solana sobre un acuerdo de paz en Ucrania: "No es imposible pero, no lo veo próximo"

Javier Solana, el exsecretario General del Consejo de la Unión Europea entre los años 1999 y 2009, ha participado hoy en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en el ciclo 'España y la UE a través de sus protagonistas'. Ha analizado antes los medios a qué retos se enfrenta la Unión Europea con la guerra de Ucrania y cuál es su situación actual.

Pregunta: La Unión Europea vive uno de los momentos más trascendentales desde el inicio de la guerra. ¿Cómo lo ve usted?

Respuesta: Estamos en un momento crucial con la Guerra de Ucrania y con la nueva situación en Rusia también después de los acontecimientos. Y lo que también hay es una mala disposición del presidente Putin que, como saben ustedes, esta mañana ya ha dicho que no va a ayudar a que se siga exportando grano de Ucrania a los países más pobres que lo necesiten.

Entonces, estamos ante una guerra que se lucha en Europa, pero tiene consecuencias en todos el mundo. Tiene consecuencias en que los precios de la energía están subiendo y les afecta también a los países pequeños, a los países pobres, lo que llamamos el 'Sur Global'. Y también en tema humanitario. No estamos dando grano que nos sale de un país importante proveedor de grano que es Ucrania.

P: ¿Cree que Ucrania podría mantener el acuerdo para exportar grano solo con la ONU y con Turquía?

R: Yo espero que sí. Me parece una cosa tan brutal no dejarlo hacer. Sé que Turquía está dispuesta a seguir haciéndolo y el que, por el momento, ha dicho que no es Rusia. Rusia lo vincula a que el bombardeo que hubo hace unos días en uno de los pasos a Crimea. Estamos haciendo un desastre en el que no seamos capaces de ayudar a los países más pobres, porque tenemos una guerra los países más ricos y es verdaderamente lamentable.

P: Rusia se queja de que Ucrania utilice las bombas de racimo cuando ellos mismos las utilizaban. ¿A usted que le parece?

(R) Los rusos sí las han utilizado las bombas de racimo y los europeos no. Los Estados Unidos ha autorizado que vaya una reserva de bombas de racimo que tienen. Estas bombas han desaparecido prácticamente del mundo y se las han dado a los ucranianos.

"A mí me parece un disparate usar ahora las bombas de racimo"

Pero, con las bombas de racimo hay un tratado muy importante que s e firmó para no usarlas . Es un tratado que está firmado por las Naciones Unidas con prácticamente la totalidad de los países pero, no firmó Estados Unidos,pero, los demás países firmaron. A mí me parece un disparate usarlas ahora.

P: ¿Cree que puede haber un acuerdo de paz en esta guerra?

R: Puede. No es imposible pero, no lo veo próximo, aunque hay algunos movimientos con la situación actual de Rusia, hay algún movimiento también por parte de Estados Unidos. Han ido dos personas de Estados Unidos a Moscú discretamente, no secretamente. Hay la necesidad de que se hable. Es una barbaridad el tiempo que llevamos matándose la gente y sin ninguna voluntad y ninguna voluntad en el siglo XXI de parar una cosa tal como esta. Creo que es importantísimo hablar. No se tiene por qué hablar públicamente, se puede hablar discretamente pero, lo que no se puede hacer es que el único contacto sean las balas.

P: Hablaba usted de la situación interna de Rusia. ¿Cree que el incidente con Wagner va a ser algo aislado o que se pueden ir repitiendo casos similares?

R: Mire, Putin es un hombre con muchísimo poder, por lo tanto le han dado un aviso. No tengo la menor duda. Pero, él es una persona que utiliza la venganza con frialdad. Cualquier día puede pasar cualquier cosa en su respuesta que no esperábamos, pero sí se ha llevado un susto de pensar que todo lo que estaba coordinado, mandando, gestionado... bajo su nombre lo tenía controlado al 100% y se ha demostrado que no era al 100%, por lo menos.