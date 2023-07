Putin revela los detalles de su reunión con el líder del grupo Wagner: así fue el encuentro

Hace unas semanas, todo el mundo miraba a Rusia atónito tras conocer la insurrección del grupo Wagner, el equipo de mercenarios que operaba bajo el brazo de Moscú en conflictos en Sudán, Siria o Ucrania. El líder Yevgueni Prigozhin anunció una marcha hacia Moscú tras tomar la ciudad rusa de Rostov. Fue calificado por Rusia de traidor por acusar al Ejército ruso de haber bombardeado campos de su grupo. Finalmente la insurrección frenó y semanas más tarde descubrimos que el presidente ruso, Vladímir Putin, se reunió con Prigozhin y otros comandantes de Wagner. Ahora, el líder del Kremlin ha revelado los detalles del encuentro.

La reunión se produjo cinco días después de la fallida rebelión del grupo mercenario. En una entrevista con el diario ruso Kommersant, Putin dijo que ofreció a los combatientes de Wagner opciones para reunirse "en un solo lugar" y "seguir sirviendo". "Todos ellos podían reunirse en un mismo lugar y continuar sirviendo. Nada cambiaría para ellos. Les dirigiría la misma persona que fue su comandante real todo ese tiempo", revelaba Putin.

Reunión con 35 comandantes de Wagner

Un total de 35 comandantes del grupo acudieron al Kremlin el pasado 29 de junio en este encuentro. El citado medio señala que la persona a la que se refería el líder ruso es un comandante de Wagner conocido como Sedói (Pelo Canoso). Putin aseguró que tras escuchar la propuesta, muchos de los presentes en la reunión comenzaron a asentir con la cabeza, pero Prigozhin no lo vio y respondió que los chicos no estaban de acuerdo.

A la pregunta sobre si Wagner se conservará como unidad de combate tras el fallido motín, Putin respondió que esa compañía militar privada "no existe". "No tenemos una ley sobre organizaciones militares privadas, por eso (Wagner) no existe", aseveró Vladímir Putin.

El presidente ruso agregó que se trata de un asunto jurídico relacionado con la "legalización real" de este tipo de empresas paramilitares. "Ese asunto debe ser debatido en la Duma (cámara baja del Parlamento y el Gobierno. No es un asunto fácil", puntualizó.

Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo que "los propios comandantes expusieron su versión de lo sucedido y destacaron que eran acérrimos partidarios y soldados del jefe de Estado y del comandante en jefe.