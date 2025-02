Javier Milei se niega a asumir responsabilidad por los damnificados por la criptomoneda: "Yo no lo promocioné"

El presidente de Argentina, Javier Milei, asegura que difundió pero no promocionó la criptomoneda $LIBRA y se negó a asumir responsabilidades por los damnificados ante el súbito desplome de ese activo, a los que calificó como "operadores de volatilidad" y comparó con jugadores de un casino. "Yo no tengo nada que ocultar. (...) Yo no lo promocioné, lo difundí", dijo Milei en una entrevista con el canal TN.

Milei insistió en que no cometió un error al publicar el pasado viernes en su cuenta en la red X -donde tiene 3,8 millones de seguidores- un mensaje en el que dio difusión al proyecto 'Viva la Libertad Project', cuyo eje era la comercialización de la criptomoneda $LIBRA.

El presidente argentino reconoce que le pareció una herramienta interesante y por eso le dio difusión

Pese a que el sábado pasado el Gobierno afirmó en un comunicado que el proyecto fue desarrollado por la empresa KIP Protocol, liderada por el singapurense Julian Peh, Milei dijo que la idea le fue presentada por el estadounidense Hayden Mark Davis, titular de la firma Kelsier Ventures. Según Milei, Davis le propuso armar una estructura que financiara a emprendedores que no tienen acceso a financiación, lo que le pareció una "herramienta interesante" y, por eso, le dio "difusión".

Tras el mensaje que lanzó Javier Milei en X, el valor del criptoactivo se disparó. Sin embargo, posteriormente un puñado de inversores que acaparaba la mayor parte del activo vendió sus tenencias a altos valores y se desplomó el precio. Milei explicó, en una esperada entrevista a TN por su coincidencia con el escándalo desatado este fin de semana a raíz del 'criptofiasco', que, al ver los comentarios negativos en las redes, decidió "ante la duda" borrar su mensaje inicial.

El mandatario también negó que sean 44.000 las personas que compraron $LIBRA y agregó que "en el mejor de los casos" son "nada más" que 5.000 personas con "chances muy remotas de que sean argentinos". A estos compradores los calificó de inversores "muy especializados", "operadores de volatilidad", que ingresaron al negocio de manera voluntaria y que "sabían muy bien" el riesgo que estaban asumiendo.

Cristina Fernández le acusa de actuar como "gancho de una estafa digital"

La expresidenta argentina Cristina Fernández (2007-2015) acusó este sábado al actual mandatario, Javier Milei, de operar como "el gancho de una estafa digital", después de que este promocionara una criptomoneda en sus redes sociales y luego borrara las publicaciones por posibles vínculos a estafas virtuales. "Miles confiaron en vos, compraron caro y en cuestión de horas perdieron millones, mientras unos pocos (me juego la cabeza que todos libertarios) hicieron fortunas con información privilegiada. Milei ¡Vos mismo operaste como el gancho de una estafa digital!", expresó la líder del peronismo en una extensa publicación en su perfil de la red social X.

Durante la noche del viernes, el jefe de Estado argentino publicó un tuit, que compartió en otras de sus redes sociales, en el que resaltaba un "emprendimiento privado" de un toquen de criptomonedas bajo el funcionamiento de cadena de bloques, pero que borró tras cinco horas y ofreció excusas al interiorizarse que la criptodivisa pudiera estar atada a estafas virtuales.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com