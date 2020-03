Italia endurece sus medidas para frenar el coronavirus

El número de casos positivos actualmente en Italia, el segundo país del mundo después de China, es de 26.062 personas, mientras que ya se han curado y han sido dados de alta 2.941. Con ello, el número de contagios totales desde la detección del brote a finales de febrero es de 31.506, contando los positivos, los fallecidos y las altas.

Cada día Italia impone medidas más estrictas los italianos. Si cualquier ciudadano quiere circular necesita un certificado, necesita certificar que no está contagiado para poder desplazarse.

Además de justificar el desplazamiento hay que declarar que que no se es positivo al COVID-19 o que no se está guardando cuarentena porque solamente ayer, en Italia, hubo 4000 personas denunciadas que no estaban respetando la norma de no salir a la calle.

Mientras tanto, en las instalaciones de la feria de Milán ya se está preparando un hospital que albergará 400 camas. Estará listo en unos 10 días. El problema es que faltan los respiradores. Y desde China, está prevista la llegada de un nuevo equipo médico que ayudará a contrastar esta epidemia.