Italia comenzará en enero de 2021 un programa de vacunación del coronavirus masivo y gratuito

El ministro de Salud de Italia, Roberto Speranza ha confirmado este miércoles que a principios del próximo año el país llevará a cabo un programa de vacunación gratuito y masivo para combatir el coronavirus.

Dentro de este plan los profesionales sanitarios y las personas de avanzada edad que se encuentran en residencias tendrán prioridad por encima del resto de la población. Después se vacunarán a los mayores de 80 años, y los que tienen profesiones claves como profesores o los miembros de las fuerzas del orden.

Por tanto, el resto de la población se inyectará la dosis más tarde, entre primavera y verano. El político ha explicado que no será obligatoria la vacunación y que el Gobierno ha reservado la compra de 202 millones de dosis de diferentes vacunas.

No se podrá salir

El ministro de Sanidad italiano ha confirmado durante su comparecencia en el Senado que además se prohibirá la salida y los desplazamientos entre regiones durante los días de Navidad, San Esteban y Nochevieja. También se desaconsejan los viajes a otros países. "Italia desincentivará los viajes internacionales". Del mismo modo, el país mantendrá durante los próximos festivos el sistema de división de las regiones del país en tres colores, según el riesgo de contagio.

Evitar la tercera ola

El objetivo de este plan de actuación es evitar la propagación y la transmisión de positivos por covid-19 que pueden desencadenar en una tercera ola de pandemia. "Las decisiones del Gobierno son difíciles pero necesarias para evitar un confinamiento general y sin las cuales no sería posible controlar la curva de contagios. No aguantaría el sistema sanitario y no aguantarían todos los médicos y enfermeras a los cuales va nuestro agradecimiento".

Más de 1,6 millones

El Gobierno no quiere relajar las restricciones porque la situación de Italia es complicada. Los últimos datos sanitarios confirman que este pasado martes sumó 785 fallecimientos por coronavirus. En total más de 55.500 personas han perdido la vida desde que se detectó el primer caso en la región. Es el segundo país europeo con la tasa más alta de letalidad, un 3,5%. Por encima sólo se encuentra Reino Unido con un 3,6%. Además es el quinto territorio con más contagios: 1.601.554 millones de infectados hasta la fecha. La incidencia acumulada también es una de las más elevadas de Europa con 655,5 casos por cada 100.000 habitantes a 14 días.