Israel responsabiliza al grupo palestino Hamás de las muertes de los civiles en sus bombardeos

La violencia en Jerusalén durante este mes de Ramadán ha dejado cientos de ciudadanos palestinos gravemente heridos. La tensión no hacía más que crecer y eso provocó el 10 de mayo una contienda en la franja de Gaza entre el Ejército israelí y las milicias palestinas Hamás y Yihad Islámica.

Ahora, las milicias palestinas de Gaza han lanzado desde el lunes 2.300 cohetes contra Israel según ha informado hoy el Ejército israelí. En total de cohetes hubo 380 lanzamientos fallidos que cayeron en la costa palestina, y un millar se interceptaron por la Cúpula de Hierro, el sistema antimisiles israelí.

Por ahora no se aprecian visos de tregua después de que Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, haya rechazado la última oferta. En la Franja de Gaza ya han muerto al menos 129 personas y 1.050 han resultado heridas a consecuencia de la operación militar iniciada por Israel tras lanzamiento de cohetes de las milicias palestinas que se ha reanudado esta mañana.

Los tanques de Israel dispararon decenas de proyectiles contra hogares de Palestina hacia la zona este de la ciudad de Jan Yunis y Beit Hanun, en el sur y el norte de la Franja de Gaza. De nuevo, el ejército israelí ha vuelto a hacer saltar las alarmas de las comunidades del país próximas a Palestina.

129 muertos: 33 niños y 21 mujeres

Según fuentes médicas a la agencia Wafa, entre el gran número de fallecidos están los cuerpos de 21 mujeres y de 33 niños. Entre los fallecidos está la familia Abú Hatab, de 10 personas. Fallecieron por un proyectil lanzado por Israel sobre el campo de refugiados de Al Shati. De estos 10, 8 eran niños, y solo ha sobrevivido un bebé rescatado de entre los escombros.

Un portavoz del ministro de Israel ha declarado tras conocer la muerte de la familia y ha denunciado al movimiento islamista Hamás por ocultar su arsenal en zonas residenciales y convertir a los civiles en objetivo no intencionado de los bombardeos israelíes. El portavoz ha ofrecido un comunicado en el Canal 12 de la televisión israelí, "toda la responsabilidad de las muertes de los civiles en Gaza recae sobre Hamás".

"Ha sido Hamás quien ha perseguido esta escalada de violencia cuando decidió atacar Jerusalén, y ha ocultado intencionadamente sus cohetes y sus arsenales, así como sus puestos de observación, en zonas residenciales" describiendo el suceso como un "crimen de guerra".

Netanyahu añadió que "también lo es atacar a nuestros ciudadanos para matar a cuantos más, mejor" haciendo referencia a los 8 ciudadanos israelíes fallecidos, entre ellos dos niños, por el lanzamiento de cohetes de las milicias palestinas en Gaza.

Israel ha denunciado que han lanzado 200 cohetes en tan solo 23 horas contra el sur del país, siendo interceptados en mayoría por su sistema defensivo Cúpula de Hierro. El Ejército israelí ha contabilizado en más de 2.000 los cohetes lanzados desde Gaza hasta Israel desde el pasado lunes.

¿Habrá un alto el fuego "recíproco"?

Mohamed Shtayé, primer ministro de la Autoridad Palestina, ha pedido a las Naciones Unidas que tome medidas ante este incremento de violencia para "detener la continua agresión israelí". Y según ha informado Wafa, ha solicitado al Cuarteto Internacional que abra "un camino político serio que conduzca al fin de la ocupación y el establecimiento de un estado palestino independiente".

Mientras tanto, el Gobierno de Israel mantiene la posibilidad de iniciar una ofensiva terrestre sobre Gaza, siendo la primera desde el año 2014. Ahora no se muestran dispuestos a pronunciar el alto el fuego a pesar de que la fuente del 'The Times of Israel' , ha asegurado que las dos partes podrían llegar a un acuerdo, ya que los mediadores, entre los que se encuentran Rusia y Estados Unidos, se han mostrado optimistas.

El líder político de Hamás, Jaled Meshal, ha comunicado que están preparados para el alto el fuego "recíproco", sin embargo, Israel ha negado el alto el fuego que han promovido Egipto y Naciones Unidas.