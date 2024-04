Israel responde y ataca Irán en represalia por la ofensiva del pasado sábado

Israel solo ha esperado seis días tras sufrir el ataque iraní. Pasadas las 3:00 horas de esta madrugada irrumpía la noticia: Israel ha dado el paso y ha atacado a Irán. Varios drones han caído en la ciudad de Isfaham, donde se encuentra el instituto tecnológico nuclear iraní. Isfaham, con casi dos millones de habitantes, es la tercera ciudad más poblada del país. Se encuentra a 400 kilómetros de la capital de la capital, Teherán. También es una de las más visitadas.

Las instalaciones nucleares iraníes se encuentran "completamente seguras", según han informado algunos medios del país, que citaron "fuentes fiables", tras las informaciones de que se han escuchado fuertes explosiones en el centro de Irán.

Esas informaciones han sido publicadas por la televisión estatal iraní. Concretamente, informó durante la madrugada de este viernes del sonido de "fuertes explosiones" en Isfaham, que atribuyó al derribo de drones por parte de las defensas aéreas del país, en medio de las tensiones por una posible represalia de Israel a Irán.

Medios iraníes también informaron del sonido de explosiones en Tabriz, una ciudad situada en el oeste del país.

Además de la confirmación de los medios nacionales e internacionales, un alto funcionario de Estados Unidos ya ha confirmado que ha sido Israel el que lanzó en la madrugada del viernes varios drones contra Irán en respuesta a su ataque del pasado sábado. Aunque por el momento no hay confirmación oficial por parte del Gobierno de Israel ni por parte del Pentágono.

El ataque aéreo de Israel contra Irán tendría la intención de demostrar a Teherán que los israelíes tienen capacidad ofensiva para llegar con sus armas al centro del país persa, según The Washington Post. La fuente, que no quiso ser identificada, dijo que no se había determinado si el ataque causó daños en algún punto del interior de Irán.

En estos momentos Oriente Próximo experimenta una calma tensa. Israel ya había avisado de que responderían al ataque iraní, ante lo que Teherán ha subido el tono de sus advertencias y ha asegurado a su vez que tomará medidas ante una posible represalia israelí. Irán avisó ayer de que podría revisar su "doctrina nuclear" -que dictaba hasta ahora un uso exclusivamente civil de esta energía- si Israel amenaza con atacar sus centros atómicos.

El ataque de Israel se produce desoyendo el último acuerdo con Estados Unidos. Joe Biden había aceptado la operación militar de Israel en Rafah a cambio de que Netanyahu no atacara Irán. Ahora, todo ha saltado por los aires. A estas horas, nadie es capaz de saber todas las consecuencias de este ataque. El mundo está expectante.

Las consecuencias inmediatas

En medio de la confusión sobre lo que está sucediendo, las autoridades iraníes de aviación han suspendido temporalmente los vuelos en al menos tres ciudades del país, entre ellas Teherán y su aeropuerto internacional. Además de cerrar su espacio aéreo, el Consejo Supremo de Seguridad de Irán ha convocado una reunión de urgencia.

Asimismo, los ataques de Israel en suelo iraní ya han tenido consecuencias económicas. Se han disparado los precios de la energía y el del barril de petróleo. Tan solo en unos minutos después de estos ataques su valor se ha incrementado en un 4%.

También hay mucha incertidumbre por posibles interrupciones en el Estrecho de Hormuz, principal vía navegable para el mercado de hidrocarburos, entre el Golfo de Omán y el Golfo Pérsico.

