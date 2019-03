La iraní condenada a muerte por adulterio recibirá otros 99 latigazos

La tragedia de Sakineh Mohammadi Ashtiani, la mujer iraní condenada a muerte hace cinco años por adulterio parece no tener fin: Su hijo ha dado la voz de alarma y ha anunciado que volverá a recibir otros 99 latigazos. El régimen iraní no está dispuesto a "modificar" la sentencia.



Por razones que se desconocen, el abogado de la condenada envió al periódico británico The Times una supuesta foto de Sakineh, en la que se mostraba sin velo. Aunque se ha demostrado que la imagen corresponde a una activista política iraní, el tribunal ha condenado a la mujer a 99 latigazos por haber violado la ley islámica.



Shakineh lleva presa cinco años, y está condenada a la lapidación por haber mantenido una relación extramatrimonial, delito que en Irán es castigado con la pena de muerte. El régimen difundió unas imágenes en las que ésta confesaba también haber sido cómplice de la muerte de su marido.



La presión internacional se ha volcado con manifestaciones en Francia e Italia ya que consideran que la confesión fue forzada. Pero ni las declaraciones de Carla Bruni ni el asilo político que el presidente de Brasil ofreció a Shakineh han servido para que se anule la sentencia de muerte.



El futuro de esta mujer es todavía incierto, pero su caso es sólo uno de los que ha trascendido a la opinión pública internacional. Tan sólo el año pasado, unas 400 personas fueron ejecutadas en Irán por adulterio, robo u homosexualidad.