La inmortalidad de China, Rusia y Corea del Norte, en la viñeta gráfica de Alfredo Boto

"Las predicciones indican que, en este siglo, existirá la posibilidad de vivir hasta los 150 años", fueron las palabras del presidente chino, Xi Jinping, captadas por un micrófono abierto durante su encuentro en Pekín con el presidente ruso, Vladimir Putin. El periodista de Antena3, Alfredo Boto, ha ilustrado esta semana a los dos líderes internacionales junto con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un sentados en tres tronos en mitad de un desierto en el año 2100.

Uno de los temas que se hablaron en el encuentro del pasado miércoles fue cómo con trasplantes de órganos podían alargar la vida. Aunque el líder norcoreano no aparece en la conversación, también estuvo presente en el gran desfile militar. Xi y Putin llevan ejerciendo como máxima autoridad de sus país 13 y 25 años, respectivamente. Y, con esta conversación, parecen indicar que no quieren abandonar el cargo, puesto que tampoco han expresado renunciar en todo este tiempo.

Alfredo Boto ilustra como los tres mandatarios se encuentran dentro de 75 años aún en el poder. El líder chino se alegra de haber conseguido su objetivo de prolongar la vida, mientras que el ruso se acuerda del presidente estadounidense, Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. "Lo que habrían dado Donald y Benjamín por estar con nosotros", expresa el ruso.

Sin embargo, el norcoreano parece que, con el paso de los años y ellos tres gobernando, hace alusión a la destrucción que han provocado: "Lo único es que hemos dejado al mundo tan fatal que ya no nos queda nadie a quien machacar".

En el encuentro entre ambos, el ruso le confesó que "con el desarrollo de la biotecnología, los órganos humanos pueden ser trasplantados continuamente y las personas pueden vivir cada vez más jóvenes, e incluso alcanzar la inmortalidad". Además, una vez terminó la cita con el presidente chino, compareció ante los medios afirmando que "la esperanza de vida es diferente en cada país, pero aumentará significativamente".

Investigación para el envejecimiento

Putin y Xi tienen 72 años, y, con "los métodos de salud modernos" para prolongar la vida, esperan duplicar su edad actual. Aunque no existen evidencias científicas que demuestres que sustituyendo órganos uno por uno se pueda prolongar la vida. Incluso, el cerebro también sufre los cambios del envejecimiento, y no se puede sustituir.

A pesar de no haber pruebas sobre la sustitución de órganos, en 2024 Putin ya pidió al Ministerio de Salud de Rusia investigar en "tecnologías antienvejecimiento". Se trata de un plan que prevé "invertir en particular en tecnologías para prevenir el envejecimiento de las células, en neurociencia y otras innovaciones que promueven la longevidad", explicó en febrero del año pasado, la viceprimera ministra rusa, Tatiana Golikova.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com