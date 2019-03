Un informe revela torturas a sospechosos de terrorismo en cárceles secretas de la CIA

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y la primera ministra polaca, Ewa Kopacz, han mantenido una conversación telefónica previa a la divulgación de un informe del Senado sobre torturas a sospechosos de terrorismo en supuestas cárceles secretas de la CIA en todo el mundo. El Gobierno polaco, condenado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos a indemnizar a dos presuntos terroristas que estuvieron confinados en uno de estos centros de detención,ha informado de esta llamada antes de la publicación del informe.



Desde la organización Human Rights Watch se cree que "lo más probable es que el informe del Senado no nombre a ningún país en particular", según declaró uno de los responsables de esta ONG, John Sifton, a medios polacos. El escándalo se destapó en 2008, cuando el diario estadounidense "New York Times" informó de que presuntos terroristas habían sido trasladados en avión al aeropuerto militar de Szczytno, en el norte de Polonia, donde en 2003 existía un centro de detención secreto operado por la CIA. El socialista Leszek Miller, entones primer ministro de Polonia, siempre ha negado la existencia de ese centro de detención.

En la actualidad Polonia lleva a cabo a cabo una investigación sobre estas acusaciones, aunque desde organizaciones en defensa de los derechos humanos se ha criticado a las autoridades por poner trabas al desarrollo de las pesquisas. El pasado mes de julio el tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a Polonia a indemnizar con más de 134.000 dólares a dos hombres de nacionalidad saudí, Abu Zubaydah y Abd al Rahim alNashiri, que demandaron al país centroeuropeo por ser sometidos a tratos crueles en una instalación secreta de la CIA en territorio polaco.

Los dos saudíes, ahora confinados en la base de Guantánamo, aseguraron que habían sido trasladados a una instalación secreta de la CIA en un bosque polaco y sometidos a abusos y torturas por su presunta vinculación a Al Qaeda. Según informó hoy el Ejecutivo polaco en un comunicado, en la conversación telefónica Obama y Kopacz analizaron también el compromiso de Washington con los acuerdos alcanzados en la pasada cumbre de la OTAN en Newport (Reino Unido), donde la organización declaró su intención de reforzar su presencia en la región centroeuropea.



El presidente Barack Obama confirmó a Kopacz que las tropas estadounidenses permanecerán en Polonia "el tiempo que sea necesario". Otra de las cuestiones que abordaron ambos mandatarios fue la situación ucraniana y el papel que Polonia pretende asumir como interlocutor referente en las conversaciones que decidirán el futuro de Ucrania. Kopacz por su parte expresó el apoyo de Varsovia a la coalición contra la organización terrorista Estado Islámico (IS).