Una influencer anima a su hijo de 6 años a pelearse con otro niño: "Cuando son acosadores, debes enfrentarte"

La influencer australiana Laura Mazza se ha mostrado orgullosa de que su hijo de 6 años pegara a a otro niño en la escuela. Admite que es un comportamiento censurable, pero asegura que lo hizo para enfrentarse a una situación de acoso. Al parecer, estaba siendo intimidado por otro muchacho y el niño tenía claro que la maestra no iba a hacer nada al respecto, ha relatado Mazza, de 33 años.

"Me dijo que otro niño se estaba metiendo con él, y cuando le dijo que se detuviera, lo empujó y luego se escapó. Entonces le persiguió y le dio un puñetazo en la cara para que supiera que no volvería a acosarle nunca. Sabía que el maestro no haría nada, así que tuve que evitar que me intimidara", le contó su hijo.

"No dije mucho, solo le agradecí por ser honesto y hablé sobre diferentes formas de manejarlo sin violencia. ¿Pero estaba orgullosa? Sí, un poco. Sé que la violencia no es la respuesta, pero sé que cuando se trata de acosadores, debes enfrentarte a ellos", ha dicho la influencer australiana.

"Me alegro de que lo haya hecho"

Y Mazza sigue su reflexión: "Me alegro de que lo haya hecho. Me entristece no estar allí para protegerlo y que los adultos lo decepcionen. Pero me alegro de que se defendiera a sí mismo, porque de adulto sigue siendo una de las cosas más difíciles de hacer. Quiero que mis hijos sepan que el malo no gana".

Su post ya suma casi 4.000 me gusta y más de 800 comentarios, la mayoría favorables.