La inflación en Argentina lleva a una situación dramática a casi la mitad de la población

Argentina padece la peor crisis desde el año 2002. El valor del peso en el mercado es cada vez más bajo, hasta el punto de que resulta más rentable fundir el metal con el que se fabrican. Es una muestra más de cómo afecta a la población la profunda crisis económica que atraviesa Argentina.

Con un 113,4% interanual la subida de precios es imparable. Por ejemplo, quienes viven de alquiler, este mes de septiembre verán que la cuota a pagar es más del doble de lo que les pedían hace un año. Es un ritmo insostenible para gran parte de la población y quién más lo sufre es quien tiene menos ingresos. Para paliar esa pérdida de poder adquisitivo, el gobierno anunció un bono de unos 150 euros, pero la mitad de los gobernadores provinciales se niegan a pagarlo. Dicen que sus arcas están vacías.

En ese país sudamericano, hasta los niños agudizan el ingenio para sobreponerse a la crisis. Y si no, que se lo pregunten al chaval que se ha hecho viral con un vídeo. Se ha convertido en una celebridad por su tutorial de cómo multiplicar por cinco el valor de sus ahorros.

"Así que les di mil doscientos pesos y me dieron cinco mil cuatro cientos pesos", afirma ante la cámara. La clave no es otra que vender las monedas al peso en el chatarrero. Un delito penado con hasta cinco años de cárcel. "Me dijeron que vender monedas es un delito, pero yo tengo nueve años", asegura seguro de que no podrá ser imputado por su edad.

Vender el dinero como material está castigado hasta con cinco años de cárcel

Se calcula que el 46% de los argentinos son oficialmente pobres. En uno de los numerosos comedores sociales de Buenos Aires, lo saben bien. Con las verduras, que desechan del Mercado Central, antes alimentaban a 15 familias; ahora son más de cincuenta.

"Cuando salen los chicos para tirarlas, nosotros las agarramos, las limpiamos, las picamos, las frisamos y ahí las tenemos para cocinar" comenta una de las voluntarias.

La pobreza aumenta cada mes

Otro fenómeno inquietante son los saqueos a tiendas y supermercados se multiplican. "El tema es mirar también el lado de la clase baja, del hambre... porque hay chicos que tienen hambre", relata una vecina.

Se multiplican a las tiendas de alimentación por todo el país

Jóvenes y mayores. Con una paga media de 220 euros, la situación de los pensionistas es dramática. "Yo voy a comprar y no me rinde. Las cosas aumentaron el doble" confiesa una jubilada. La moneda se ha depreciado aún más al dar los sondeos como favorito a las elecciones del 23 de octubre, el candidato de extrema derecha Javier Milei.