Impactantes imágenes de estudiantes de la universidad de Praga en la cornisa de un edificio intentando ponerse a salvo del tiroteo

La ciudad de Praga ha vivido una tarde convulsa por el terrible tiroteo en la facultad de Artes de la Universidad Carolina. Al menos 15 personas han muerto y 24 han resultado heridas tras conocer el último balance de las autoridades. Ha sido un estudiante de 24 años quien ha disparado indiscriminadamente contra sus compañeros. Se han vivido momentos de verdadera tensión, que se reflejan en las imágenes que acompañan esta noticia. En ellas se puede apreciar como varios estudiantes intentan ponerse a salvo de los disparos en la cornisa de uno de los edificios del campus. En ese momento, la policía ya buscaba al atacante, puesto que unas horas antes habían localizado a su padre muerto.

El ataque que ha mantenido en vilo a la ciudad ha ocurrido en la facultad de Artes de la Universidad Carolina, ubicada en la plaza Jan Palach. El ministro del Interior, Vít Rakusan, ha descartado la relación del tiroteo con el terrorismo internacional, a la vez que ha destacado que el sospechoso no tenía antecedentes penales. "Era propietario legal de armas", ha explicado.

Las muestras de cariño tras el suceso no han tardado en sucederse. El primer ministro checo, Petr Fiala, ha trasladado su pésame a las familias y a los amigos de los fallecidos en un discurso a la nación en el que ha recalcado que "se han perdido muchas vidas, en su mayoría jóvenes, de forma completamente innecesaria", recoge la agencia de noticias 'Ceske Noviny'. "No hay justificación para este horrible acto. Como muchos de ustedes, siento profunda tristeza y disgusto ante esta violencia repugnante", ha agregado, trasmitiendo tranquilidad a los ciudadanos, puesto que las autoridades tienen la situación "bajo control" y los ciudadanos "no corren ningún peligro".

Estudiantes valencianos de Erasmus en Praga

Tras el tiroteo, se ha conocido que ninguno de los 41 estudiantes valencianos que están de Erasmus en Praga se ha visto afectado por el suceso. Hay siete estudiantes de la Universidad de Valencia allí, aunque dos de ellos ni siquiera se encontraban en el país al haber regresado ya a Valencia por las fiestas de Navidad. Los otros cinco sí están en Praga, pero no en la zona afectada por el tiroteo.

También hay 34 estudiantes de la Universidad Politécnica de Valencia de Erasmus en Praga, pero ninguno de estos en la universidad en la que se han desarrollado los hechos.