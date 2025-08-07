Trump anuncia aranceles del 100 % a chips y semiconductores

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles la imposición de un arancel del 100 % a las importaciones de chips y semiconductores. Medida con la cual busca incentivar la fabricación de estos componentes dentro del país y reducir la dependencia del extranjero en productos tecnológicos clave.

"Vamos a aplicar un arancel muy elevado a los chips y semiconductores. Pero si se fabrican en Estados Unidos, no habrá recargos", afirmó Trump durante un acto en la Casa Blanca. El mandatario también dejó abierta la posibilidad de excluir del impuesto a las empresas que inicien el traslado de su producción a territorio nacional o firmen compromisos firmes en ese sentido.

Trump destacó que muchas compañías ya están respondiendo a esta política. En su intervención, mencionó a Apple, cuyo director ejecutivo, Tim Cook, participó en el acto. Cook confirmó que la empresa elevará su inversión total en EEUU a más de 600.000 millones de dólares. Parte de esta inversión está destinada a ampliar la producción nacional de dispositivos y componentes, incluida la tecnología de semiconductores.

La medida forma parte de la estrategia del mandatario para fortalecer la industria tecnológica estadounidense y fomentar la creación de empleo local. "Queremos que la fabricación regrese a casa. Es una cuestión de seguridad económica y competitividad", señaló Trump.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.