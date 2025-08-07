Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Trump

Trump anuncia aranceles del 100 % a chips y semiconductores

El presidente ha anunciado aranceles a chips y semiconductores para "que la fabricación regrese a casa".

Donald Trump

Trump anuncia nuevos aranceles | EFE

Publicidad

Ángel Granero
Publicado:

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles la imposición de un arancel del 100 % a las importaciones de chips y semiconductores. Medida con la cual busca incentivar la fabricación de estos componentes dentro del país y reducir la dependencia del extranjero en productos tecnológicos clave.

"Vamos a aplicar un arancel muy elevado a los chips y semiconductores. Pero si se fabrican en Estados Unidos, no habrá recargos", afirmó Trump durante un acto en la Casa Blanca. El mandatario también dejó abierta la posibilidad de excluir del impuesto a las empresas que inicien el traslado de su producción a territorio nacional o firmen compromisos firmes en ese sentido.

Trump destacó que muchas compañías ya están respondiendo a esta política. En su intervención, mencionó a Apple, cuyo director ejecutivo, Tim Cook, participó en el acto. Cook confirmó que la empresa elevará su inversión total en EEUU a más de 600.000 millones de dólares. Parte de esta inversión está destinada a ampliar la producción nacional de dispositivos y componentes, incluida la tecnología de semiconductores.

La medida forma parte de la estrategia del mandatario para fortalecer la industria tecnológica estadounidense y fomentar la creación de empleo local. "Queremos que la fabricación regrese a casa. Es una cuestión de seguridad económica y competitividad", señaló Trump.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

Trump anuncia una posible reunión con Putin y plantea una cumbre con Zelenski

Donald Trump en una imagen de archivo en una comparecencia en la Casa Blanca

Publicidad

Mundo

Incendio en Francia

Un muerto y 13 heridos en el peor incendio de la historia reciente de Francia

Donald Trump

Trump anuncia aranceles del 100 % a chips y semiconductores

Donald Trump en una imagen de archivo en una comparecencia en la Casa Blanca

Trump anuncia una posible reunión con Putin y plantea una cumbre con Zelenski

El ministro de Defensa, Israel Katz; el primer ministro, Benjamin Netanyahu, y el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas israelíes, Eyal Zamir
Israel

El hijo de Netanyahu acusa al jefe del Ejército de liderar "un intento de golpe militar" tras el rechazo a la ocupación total de Gaza

Varios muertos en un tiroteo en una base militar en Georgia, EEUU
Estados Unidos

Cinco soldados heridos en un tiroteo en una base militar en Georgia, EEUU: el autor de los disparos es un militar

El secretario del Departamento de Salud, Robert F. Kennedy Jr.
Estados Unidos

Estados Unidos cancela 22 proyectos de vacunas para combatir la gripe y la Covid-19: un recorte de casi 500 millones de dólares

El secretario de Salud de Estados Unidos ya ha mostrado su postura antivacunas alegando que algunas de ellas pueden provocar autismo.

Muere Chase Filandro, un joven 'influencer' de 20 años y amante de los parques nacionales
Influncer

Muere Chase Filandro, un joven 'influencer' y músico de 20 años

La comunidad creativa de New York llora la muerte de Chase Filandro, un joven 'influencer' y músico que inspiraba a miles de seguidores con viajes por los parques nacionales de Estados Unidos.

Guerra nuclear: Cuáles son los efectos de las armas nucleares

Estos son los nueve países que poseen armas nucleares

chikungunya, mosquito tigre

China recupera medidas parecidas al Covid por un brote de Chikunguña con más de 7.000 contagios en un mes

Putin recibe al emisario de Trump en Moscú

"Grandes avances" en la reunión entre Putin y el emisario de Trump en Moscú en vísperas del fin del ultimátum impuesto por el presidente de EEUU

Publicidad