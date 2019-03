Imágenes del ataque de una orca ante decenas de espectadores

Sin embargo, en el parque temático donde falleció la entrenadora desmienten que sea el vídeo de aquel ataque.



Las imágenes muestran a una ballena fuera de control que vapulea sin descanso a una persona. Ésta sale a la superficie cuando puede mientras sus compañeros intentan rescatarla. Aunque el animal la sujeta a veces con la boca, no parece que la muerda, porque no hay rastros de sangre.



Al parecer, el ataque de Sea World fue distinto. La ballena cogió a su cuidadora del pelo y la sumergió en el fondo del tanque. Falleció por ahogamiento y diversos traumatismos.



El parque temático no puede devolver la orca al mar porque lleva toda su vida en cautividad y no se adaptaría. Tampoco se plantea sacrificarlo porque es el macho que utilizan para la reproducción.

