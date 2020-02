Un husky espera a su dueña frente a su trabajo durante 8 horas al día

El amor de un perro hacia su dueño es incondicional. Llega a tal extremo, que se angustian con el hecho de estar solos en casa. Este es el caso de un husky en Rusia, tal y como cuenta el diario ruso 'Klops'.

Todos los días decide esperar a su dueña a las puertas de su trabajo, en un centro comercial. En casa se siente solo y no consigue esperar a su dueña. Junto al animal se ve un cartel donde la dueña explica la situación, para que nadie piense que ha sido abandonado.

El cartel comienza diciendo que "el perro no fue abandonado. No está hambriento y no tiene frío". Junto a ello aparece el número de teléfono de la mujer y el historial del perro.

Durante sus descansos, la mujer sale del trabajo para pasear a su mascota durante 10 minutos. Y, a mediodía, comen juntos durante 40 minutos.