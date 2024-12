Joe Biden indulta a su hijo, Hunter Biden, que fue declarado culpable de posesión ilegal de armas

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunciaba el indulto de su hijo, Hunter Biden, que fue declarado culpable de delitos relacionados con la posesión ilegal de armas, al ocultar en la compra su adición a las drogas, Biden argumenta su decisión alegando que sus problemas judiciales fueron instigados por sus rivales políticos.

"Hoy firmé un indulto para mi hijo Hunter. Desde el día en que asumí el cargo, dije que no interferiría con la toma de decisiones del Departamento de Justicia, y mantuve mi palabra incluso cuando he visto a mi hijo ser procesado selectiva e injustamente", ha informado en una nota de prensa.

Es una decisión que va a marcar el final de su mandato. El presidente Biden había reiterado en varias ocasiones que no utilizaría la prerrogativa del perdón presidencial para resolver los problemas legales de su hijo. Biden descartó un indulto para su hijo tras el juicio a su hijo por tenencia ilegal de armas de fuego: "Me atengo a la decisión del jurado. Eso es lo que haré y no voy a indultarlo". Finalmente, rompe su promesa pública a la ciudadanía de no hacerlo. "Espero que los estadounidenses entiendan por qué un padre y un presidente tomarían esta decisión", dijo.

Sin embargo, ahora el demócrata ha justificado su decisión alegando que Hunter "fue tratado de manera diferente" simplemente por ser su hijo. "Ninguna persona razonable que mire a los hechos en los casos de Hunter puede llegar a otra conclusión de que Hunter fue puesto en la mira solo porque es mi hijo y eso está mal", añadió Biden en el comunicado.

Y critica que su hijo haya sido acusado de un delito grave solo "por cómo rellenó un formulario de armas" y que haya sido llevado a juicio por delitos de evasión fiscal en lugar de recibir una "resolución no penal", que es lo que se suele aplicar a "aquellos que se retrasan en el pago de sus impuestos debido a adicciones graves, pero los pagan posteriormente con intereses y multas".

El futuro presidente de EE.UU. que tomará posesión el 20 de enero, Donald Trump, ha reaccionado al anuncio de Biden a través de las redes sociales y ha calificado el indulto como un abuso de poder y ha pedido el mismo trato para los condenados por el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.

"¿Ese perdón otorgado por Joe a Hunter incluye a los rehenes del 6 de enero, que han estado en prisión durante años? ¡Qué abuso y fracaso de la Justicia!", exclamó Trump, que prometió perdonar a los que asaltaron el Capitolio en defensa de una victoria electoral que no obtuvo.

No obstante, en la anterior legislatura de Trump, él indultó a Charles Kushner, el padre de su yerno, Jared Kushner, y a varios aliados condenados en la pesquisa del fiscal especial Robert Mueller sobre Rusia.

Delitos de Hunter Biden

El hijo de Joe Biden, Hunter Biden, fue declarado culpable el pasado junio por tres cargos relacionados con la compra ilegal de un arma de fuego en 2018 al haberla adquirido cuando consumía drogas. Dos de los tres delitos que se le imputaban contemplan una pena máxima de diez años de cárcel, mientras que el tercero de ellos se castiga con hasta cinco años.

Hunter Biden había sido declarado culpable de haber mentido en un formulario para obtener un arma en Delaware al asegurar que no era consumidor de drogas y haber poseído ese arma durante solo 11 días y sin que fuera usada en un delito, algo que el mandatario dijo hoy que "casi nunca es llevado a juicio con cargos penales".

El pasado septiembre, el hijo del presidente estadounidense asumió la culpabilidad de nueve cargos, tres de ellos graves, relacionados con el impago de 1,4 millones de dólares en impuestos entre 2016 y 2019, según recoge 'Europa Press'.

Por su parte, el hijo del presidente dijo en un comunicado que no dará por sentado el indulto que se le ha concedido y se comprometió "a ayudar a aquellos que siguen enfermos y sufren".

"He admitido y asumido la responsabilidad de los errores que cometí durante los días más oscuros de mi adicción, errores que han sido explotados para humillar y avergonzar públicamente a mí y a mi familia con fines políticos", dijo Hunter Biden.

